A la Une . Météo : Averses et grisaille

Météo France prévoit pour la matinée des précipitations sur la côté Est. Elles laisseront place à un ciel nuageux au fil des heures. Par NP - Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 à 06:00

Communiqué de Météo France :



Situation générale

Flux de secteur Est modéré.



Quelques averses s'attardent sur la côte Est en ce début de journée puis un ciel majoritairement nuageux sur les pentes et parsemé d'éclaircies sur la frange côtière prend le relais. Sur l'Ouest, la matinée est agréable, ensuite les nuages s'installent sur les premières pentes : comme la veille, des averses s'y produisent et sont peu significatives en terme de quantité.



Le beau temps garde sa préférence pour le sud de l'île avec de belles périodes ensoleillées aussi bien ce matin que cet après-midi sur le front de mer. En montagne, la grisaille s'installe plus franchement en seconde partie de journée et les précipitations sont faibles et éparses. L'alizé est modéré avec des rafales approchant 50/60 km/h du côté de Ste-Marie et 60/70 km/h vers St-Joseph.



La mer est agitée au vent.