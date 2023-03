A la Une .. Météo : Averses et coups de tonnerre

Malgré un début de matinée ensoleillée, des précipitations sont attendues notamment dans le Nord et le Nord-Ouest de l'île. Par NP - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 06:12

Bulletin de Météo France :



Après un beau début de matinée ensoleillée, les nuages prennent possession des hauts du Nord et de l'Est.

Au fil des heures, ces nuages deviennent menaçants et avant la mi-journée, les premières averses arrosent le Nord et le Nord-Ouest de l'île. Ces averses s'étendent ensuite rapidement à une large moitié Nord. L'après-midi, l'atmosphère est lourde et des averses marquées, instables et accompagnées de coups de tonnerre sont perceptibles sur les régions Nord et Est de l'île en priorité. Ces averses sont localement soutenues et donnent de bons cumuls. Ce temps pluvio-instable perdure jusqu'en soirée sur ces régions alors que d'agréables éclaircies résistent de Saint-Gilles à Saint-Joseph.



Les températures maximales affichent 30 et 33°C en bord de mer, 26 à 28°C dans les Cirques, et 20 à 21°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



Le flux reste faible en journée et les brises dominent globalement.



La mer devient agitée avec une petite houle de secteur Sud voisine de 1,5 mètres qui s'installe.

