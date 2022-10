Météo : Avec des rafales atteignant 65 km/h, le vent est l'élément marquant de ce samedi

Ce début de week-end débute sous un ciel bien dégagé sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. La façade Est connaît un temps plus variable avec la présence de nuages qui s'invitent par intermittence. Ces derniers lâchent de petites et faibles averses sur la bordure côtière ainsi que sur les plaines et au pied du Volcan. Rapidement, la masse d'air devient moins humide et de belles périodes ensoleillées sont alors observées sur les régions de l'Est.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur avec une préférence pour les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest. Quelques gouttes de pluie peuvent tomber sur ces régions avant la fin de journée. Les plus hauts sommets profitent de belles trouées de ciel bleu. Soleil et nuages se partagent le ciel en bord de mer.



Le vent est l'élément marquant de ce samedi. En effet, de secteur Est, les rafales varient de 60 à 65 km/h sur la région de Saint Joseph et 50 km/h sur Sainte Marie. L'alizé tire sa révérence sur Saint Pierre pour laisser la place aux brises.



Les brises sont également attendues sur les plages de l'Ouest.



Les températures évoluent peu, les maximales sont de l'ordre de 26 à 29°C sur le littoral, 20 à 24°C dans les cirques, entre 13 et 15°C sur les sommets.



La mer est agitée à localement forte sur le Sud sauvage. Une houle d'alizé proche de 2 mètres déferle dans l'Est et sur le Sud Sauvage.