A la Une ... Météo: Attention aux rafales de vent !

Météo France annonce une montée en puissance du vent dans les prochaines heures à La Réunion. Les côtes Nord et Sud ainsi que les Plaines sont concernées. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 13:57 | Lu 497 fois

Les services de Météo France annoncent l'arrivée de rafales de vent importantes surtout mardi et mercredi. Elles pourraient dépasser les 50 km/h sur les côtes de Saint-Pierre jusqu'aux hauts de Saint-Philippe, mais aussi le littoral de Saint-Denis à Sainte-Suzanne. À Salazie et dans les Plaines, ça va aussi souffler !







