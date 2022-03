A la Une . Météo : Atmosphère toujours humide et instable en ce mercredi

Ce matin, le temps est nuageux et humide sur la façade Est du département alors que l'Ouest profite du soleil. Au fil de la matinée, les nuages s'imposent dans l'intérieur, s'accompagnant cet après-midi d'averses dans les hauts de l'Ouest. En fin d'après-midi, les nuages glissent vers le littoral. Par N.P - Publié le Mercredi 16 Mars 2022 à 06:06

Le bulletin de Météo France Réunion :



Faible alizé dans une atmosphère toujours relativement humide et instable.



Cette journée débute avec des conditions classiques se traduisant par un temps nuageux et humide sur la façade Est du département alors que l'Ouest profite du soleil, seulement gêné par quelques nuages d'altitude inoffensifs. Au fil de la matinée, les éclaircies s'amenuisent et les nuages s'imposent dans l'intérieur, s'accompagnant cet après-midi de nouvelles averses dans les hauts de l'Ouest. En fin d'après-midi, les nuages glissent vers le littoral et les averses peuvent déborder vers la région du Port.



L'alizé s'essouffle avec des rafales n'excédant pas 40 à 50 km/h vers Sainte-Marie, Saint-Philippe ou Saint-Joseph alors que les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et vers Saint-Pierre.



La mer est peu agitée à agitée, avec toujours une houle d'alizé de 1 mètre 50 à 2 mètres qui déferle le long des côtes Sud et Sud-Est.