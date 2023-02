Météo : Après une belle matinée, une dégradation du temps attendue dans l’après-midi

Le bulletin de Météo France:



Vigilance orange vague submersion le long des côtes Nord, Nord-Est, Est et Sud-Est a compter du lundi 20 février à 18h.

La Réunion est en Alerte Orange Cyclonique depuis 19h le 19 février 2023.



Le cyclone tropical très intense FREDDY 936 hPa est situé ce lundi 20/02 à 01h00 locales vers 17.8S/61.6E.

Déplacement Ouest 31 km/h.

Distance des côtes de la Réunion: 705 kms environ à l'Est-Nord-Est.



Prévisions pour le lundi 20 février

Au lever du jour, le ciel se montre relativement clément avec quelques nuages accompagnés de petites averses sur les pentes du volcan.



Par contre le vent de secteur Est se montre déjà soutenu dès le lever jour avec des rafales de 60 à 70km/h du Sud Sauvage à la Pointe au Sel ainsi que le long des côtes Nord et sur le relief exposé.



Le scénario privilégié actuellement ferait passer le centre du cyclone à une distance comprise entre 150 et 250 km de nos côtes pour que le département soit épargné par la partie la plus dangereuse associée au cœur du cyclone. Même si il reste une marge d'incertitude de quelques dizaines de km sur cette prévision de trajectoire, il apparaît désormais quasiment exclus que La Réunion puisse être impactée directement par Freddy.



Dans tous les cas, le cyclone circulera rapidement (à plus de 30 km/h), ce qui limitera fortement la durée de l'épisode de temps perturbé.



Celui-ci débutera lundi en cours après-midi, avec un renforcement des vents de sud-est et l'arrivée des premières pluies sur le massif du volcan. Des rafales comprises entre 80 et 100km/h sont alors attendues le long des côtes nord et sud ainsi que sur le relief de l'Est.



Si le scénario favorable d'une trajectoire suffisamment distante se vérifie, la dégradation des conditions météorologiques qui se produira ensuite dans la nuit de lundi à mardi sera sensible, tout en restant dans des limites raisonnables.



Les vents tourneront au secteur Est, occasionnant des rafales maximales jusqu'à 100-110 km/h sur le littoral nord et sud puis sur le littoral nord-ouest en deuxième partie de nuit.



Dans les Hauts, les rafales iront jusqu'à 120-140 km/h.



Les pluies n'auront rien de remarquable sur le littoral par contre elles seront plus marquées sur le relief de l'intérieur de l'île.

L'influence la plus significative sera une mer fortement dégradée et houleuse sur le littoral Est et Nord entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table, avec des vagues moyennes de 5 à 6 mètres, les vagues les plus hautes pourront atteindre 10 mètres entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table.



Dans l'hypothèse d'une trajectoire plus rapprochée, qui ne peut être totalement écartée à cette heure, cela entraînerait inévitablement une dégradation plus sévère des conditions météorologiques.



La plus grande prudence et vigilance s'impose donc par rapport à l'évolution de ce phénomène potentiellement très dangereux.