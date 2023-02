A la Une . Météo : Après la pluie cyclonique, le beau temps

Météo France annonce une belle journée de mercredi après les pluies apportées par le cyclone Freddy. De fortes rafales de vent seront présentes entre Saint-Denis et La Possession. Par GD - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 07:01

Le bulletin de Météo France :



Alors que Freddy arrose copieusement Madagascar, le beau temps est de retour sur la Réunion. La dernière bande périphérique a traversé l'île hier soir, désormais de l'air bien plus sec stationne sur la région. Par conséquent, c'est une belle journée qui s'annonce avec simplement quelques nuages dans l'Intérieur qui s'étalent vers l'ouest et le sud en cours d'après-midi sans précipitation particulière.



Le phénomène marquant c'est le vent de Nord-Est qui souffle avec des rafales proches de 70 km/h sur la portion Saint-Denis/La Possession mais aussi de l'autre côté, le long du Sud Sauvage.



L'état de la mer s'est bien amélioré, elle redevient navigable avec une houle d'Est un peu inférieure à 2 mètres.

Il fait chaud voire très chaud dans l'ouest et le sud et le mercure remonte franchement sur le Maïdo et le Volcan.