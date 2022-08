A la Une . Météo : Alizé modéré et humidité au programme de ce 15 août

Tôt ce matin, le temps est agréable mais cela ne va pas durer surtout dans l'Est où la journée sera maussade. Comme souvent, l'Ouest sera relativement épargné. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 15 Août 2022 à 06:37

Au lever du jour, le temps semble relativement agréable et lumineux sur une majeure partie du département. Puis au fil des heures, le ciel se couvre sur l'Est Réunionnais et quelques nuages se développent sur les hauteurs de l'Ouest avant la mi-journée.



Dans l'après-midi, les pluies s'installent sur les hauteurs de l'Est de Saint-André à Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose, dans une ambiance assez grise. Partout ailleurs, le soleil résiste bien. Il fait même beau en altitude et sur une large moitié Ouest sous un soleil généreux. Ce temps gris et humide persiste malheureusement jusqu'en soirée sur les hauteurs de l'Est.

Les températures maximales atteignent 18 à 20°C dans les cirques, 15 à 16°C au Volcan et au Piton-Maïdo, et 23 à 26°C sur le littoral.



Le vent d'Est à Nord-Est souffle en rafales vers 60 km/h le long du Sud sauvage et entre 50 à 60 km/h vers Saint-Denis. Il rentre temporairement en journée en baie de La Possession. Ce vent est également sensible sur les crêtes et dans la région des plaines. Les brises dominent dans l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île.



La mer est agitée à localement forte vers le Sud sauvage avec une houle d'alizé de 2 mètres le long de la côte Est de Saint-Joseph à Champ-Borne.



Demain, jour de rentrée des classes, le temps sera plus clément en général sur le département même si de petites pluies peuvent persister ici et là.