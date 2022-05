A la Une . Météo : 4° au Maïdo et un temps clair

Après la fraicheur de la nuit, la journée démarre sous les rayons du soleil. Le temps est beau sur tout le département et devrait le rester pendant tout le week-end. Par NP - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 07:00

Après une nuit bien fraîche partout mais surtout dans les hauts avec moins de 4°C de minimum relevés au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob, 6.5°C à la Plaine des Cafres par exemple, la journée débute sous un ciel clair à peu nuageux sur l'ensemble du département.



Même si quelques nuages flirtent avec la côte du Sud Sauvage, ils laissent rapidement la place à de belles périodes ensoleillées. Ce beau temps se poursuit durant la matinée avant la formation de nuages le long des versants montagneux. Les plus hauts sommets profitent d'un beau ciel bleu.

De petites averses marginales



L'après midi, la couverture nuageuse a tendance à prendre ses quartiers sur les hauts du Nord. De rares averses peuvent alors se produire sur les hauts de la Possession ou vers le Colorado, averses demeurant marginales et de faible intensité. Au fil des heures, les nuages glissent vers la frange côtière, entre le Port et Sainte-Suzanne sans trop altérer l'impression de beau temps. Les autres régions de bord de mer bénéficient de larges éclaircies.



Le vent s'oriente au secteur Sud avec des rafales entre 40 et 50 km/h sur les plages de l'Ouest et de Sainte-Rose à Saint-André. Il prend une composante Est sur le chef-lieu. Les brises prédominent ailleurs. La mer est peu agitée dans les zones déventées à agitée au vent. Une petite houle australe déferle le long des côtes Ouest et Sud et une petite houle d'alizé le long des côtes Est et Sud-Est. Elles sont toutes deux voisines de 1 mètre 50.