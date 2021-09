A la Une . Météo : 1.8°C au Volcan, 1.7°C au Maido et 3.8°C à la Plaine des Chicots

Les températures sont fraiches ce matin. Météo France Réunion a relevé 1.8°C au Volcan, 1.7°C au Maido et 3.8°C à la Plaine des Chicots. Le bulletin du jour : Par N.P - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 06:06

L'alizé devient faible à localement modéré dans un environnement peu humide.



Pour information, ce matin, il fait frais voire froid dans les hauts avec localement des gelées blanches sur les plus hauts sommets. On relève 1.8 degrés au Volcan , 1.7 degrés au Maido, 3.8 degrés à la Plaine des Chicots.



Prévision :

Quelques nuages côtiers se font observer au petit matin, sur les régions allant de Sainte Marie à Saint Joseph où deux trois gouttes sont possibles mais rien de bien méchant ni de durable. Ailleurs, le ciel est bien dégagé dès le le lever du jour.

En cours de matinée, les premiers nuages se développent dans l'intérieur, laissant les sommets au-dessus de 2000 mètres sous un beau ciel bleu.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur. De faibles averses sont attendues sur les flancs du Volcan. Les régions littorales conservent des éclaircies malgré des débordements nuageux inoffensifs prévus sur les bordures côtières.



Le vent de secteur Est souffle sur Sainte Marie et vers Saint Joseph à partir de la mi-journée mais sans excès. Les brises s'installent partout ailleurs.



La mer est agitée mais temporairement forte en début de journée du Sud Sauvage à Sainte Rose. Une houle d'alizé entre 2 mètres et 2 mètres 50 le long du Sud Sauvage et de la côte Est.





