Mesures sanitaires : Ce qui change dans les écoles ce lundi

À partir d’aujourd’hui, les élèves de primaires devront porter le masque à l’école dès le CP. D’autres protocoles sanitaires, comme les jauges pour les fermetures de classes, sont également mis en place dans les établissements scolaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 07:03 | Lu 699 fois

La mesure avait été crainte pendant longtemps, mais le rectorat n’a préféré prendre aucun risque. Les élèves devront porter le masque dès le CP. La rectrice Chantal Manès-Bonnisseau a annoncé cette mesure le mercredi 3 février lors d’une conférence de presse commune avec le préfet. L’introduction des variants dans l’île a obligé les autorités à réagir en conséquence.



Ainsi, le port du masque sera obligatoire pour tous élèves des écoles élémentaires (CP au CM2) dans les espaces clos, les extérieurs et aux abords des établissements scolaires. Seuls les masques chirurgicaux ou grand public de catégorie 1 sont autorisés.



De nouvelles jauges ont été mises en place. En maternelle, dès l’apparition d’un cas confirmé : mise en septaine de l’ensemble de la classe (hors enseignants et ATSEM portant le masque). Dans les écoles primaires, collèges, lycées, dès l’apparition de 3 cas confirmés de fratries différentes, il y aura une mise en septaine de l’ensemble de la classe (y compris enseignants). En cas de signalement d’un cas de variant, la fermeture de la classe sera imposée. En cas de suspicion d’un cas de variant, la décision sera concertée entre l’ARS, le rectorat, le chef d’établissement et la préfecture.



Dans les établissements scolaires, une distanciation de 2 m ou un dispositif de séparation entre les groupes dans la restauration collective devra être imposé. Le non-brassage des élèves de classes différentes (sport, restauration collective, activités...), devra être encore plus minutieux.



Les journées portes ouvertes et forums lycéens devront être dématérialisés, tandis que les réunions parents-professeurs seront organisées sous forme de rendez-vous individuels.



