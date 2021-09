La grande Une Mesures sanitaires : Ce qui change ce samedi

En milieu de semaine, le préfet de La Réunion a annoncé un assouplissement des mesures de freinage à compter de ce samedi 18 septembre. Le confinement prend fin et le couvre-feu est repoussé à 23h. Par NP - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 06:21

Les efforts de ces dernières semaines sont récompensés. Pour la cinquième semaine consécutive, la situation épidémique s’améliore dans le département. Du 4 au 10 septembre, le taux d’incidence s’établissait à 116 pour 100.000 habitants et le taux de positivité était de 2,4%. Les dernières données de Santé Publique France en date du 11 septembre font même état d’un taux d’incidence à 99 et d’un taux de positivité à 2,1%.

En raison de ces résultats encourageants, le préfet de La Réunion a décidé de poursuivre la levée progressive des mesures de freinage. Mercredi dernier, il a annoncé un assouplissement qui prend effet ce samedi.

Ce qui change aujourd'hui :

Levée du confinement Le confinement est levé à compter du samedi 18 septembre. Les déplacements ne seront plus restreints sur le territoire ni en semaine, ni le week-end. Couvre-feu porté à 23h jusqu’à 5h toute la semaine Pour tout déplacement de 23h à 5h, les personnes devront présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le site internet de la préfecture Pour rappel, les seuls motif s de déplacement autorisés pendant les horaires de couvre-feu sont les suivants : Motifs médicaux : Rendez-vous avec des professionnels de santé ;

Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ;

Achat de produits de santé. Motifs professionnels : Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation ;

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Motifs familiaux et personnels : Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

Déplacements liés à la garde d’enfants (école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs) ;

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

Convocation judiciaire ou administrative ;

Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;

Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale ;

Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. Ce qui ne change pas : Port du masque obligatoire dans l’espace public Le port du masque reste obligatoire dans l’espace public et dans les établissements recevant du public de plein air, ainsi que dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert, y compris ceux soumis au Passe sanitaire. Cette obligation s’applique pour toutes les personnes dès l’âge de 11 ans. Le port du masque n’est pas obligatoire : dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

dans les espaces en plein air en accueil collectif de mineurs,

pour les personnes en situation de handicap,

lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

pour les usagers de deux roues. Pour rappel, dans les établissements scolaires, le port du masque reste obligatoire en intérieur et en extérieur. Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Interdiction des pique-niques L’organisation de pique-niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques… La consommation de boisson et de produits alimentaires lors d’une activité sportive (randonnée, course…) reste autorisée. Interdiction des regroupements de plus de 6 personnes sur la voie publique Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits dans l’espace public. Les manifestations sont soumises à déclaration en préfecture. Activités festives Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et continuent d’être limités et strictement encadrés. Les prestations de traiteur, location sono, location de matériels d’événementiel restent interdites dans la sphère privée. Les salles de type salle des fêtes ou salles à usages multiples, les hôtels et les restaurants sont soumis au Passe sanitaire. La pratique de la danse y reste toujours interdite. Maintien des jauges dans les commerces et marchés Commerces : Un seul client à la fois dans les établissements dont la surface de vente est inférieure à 10 m²

Un client par 10 m² dans les établissements dont la surface de vente est comprise entre 10 m² et 400m²

Un client par 15 m² dans les établissements dont la surface de vente est supérieure à 400m²

Pour les établissements supérieurs à 20 000m², capacité limitée à 35% de la jauge maximale Marchés : Jauge d’un client pour 4m² (marché couvert) ou d’un client pour 8m² (plein air) Modalités de travail La recommandation de 3 jours télé-travaillés par semaine est maintenue. Les réunions en visioconférence doivent être privilégiées. Les moments de convivialité restent interdits.





