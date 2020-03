Mesures mises en place pendant le confinement national par la Cirest

La Cirest vous informe que compte tenu des mesures de confinement national, l’accueil physique de ses sites (siège, bureaux du SPANC, service des Eaux, fourrière animale) n’aura plus lieu à compter de ce mardi 17 mars 2020.L’accueil téléphonique est néanmoins assuré de 8.00 à 12.00 et de 13.30 à 16.00 pendant la période de confinement et les démarches en ligne via le site internet www.cirest.fr sont vivement recommandées.La Cirest vous informe que la collecte des déchets est pour l’heure maintenue, conformément au calendrier de collecte en vigueur.Les déchèteries du territoire seront fermées à partir de ce mercredi 18 mars, jusqu’à nouvel ordre.Concernant les transports, le réseau Estival continuera à assurer des liaisons pour chaque ligne, mais en proposant un service minimum afin de limiter les déplacements.La vente de titres de transport ne sera plus assurée à bord, par mesure de prévention.Les agents de la Cirest et ses partenaires restent mobilisés pendant la lutte contre la propagation du virus Covid-19.La Cirest vous remercie pour votre compréhension.