Mesures de sécurité : Rallye Régional de Saint-Leu

Retrouvez la carte des zones publiques (zone verte) où le public sera autorisé UNIQUEMENT à se trouver. Il est essentiel que vous restiez dans ces zones désignées pour profiter pleinement de l’événement.

Afin de garantir la sécurité de tous les participants et du public, nous vous prions de respecter les consignes suivantes : Nous tenons à souligner que tout non-respect des zones vertes entraînera l’arrêt immédiat de la course par mesure de sécurité. La sécurité de tous est notre priorité absolue. Nous vous remercions de bien vouloir écouter attentivement les consignes données par les commissaires de course. Ils sont là pour vous guider et assurer un déroulement fluide de l’événement.

Il est primordial de respecter les zones matérialisées. Elles ont été soigneusement délimitées pour protéger à la fois les participants et le public. Veillez à ne pas les franchir à aucun moment.

Nous insistons sur le fait de ne pas traverser les spéciales. Cela mettrait en danger votre sécurité ainsi que celle des pilotes. Restez dans les zones désignées pour profiter de l’action en toute sécurité.

Enfin, veillez à ne jamais vous mettre en danger. Suivez attentivement les indications des organisateurs et ne prenez aucun risque inutile. La sécurité de chacun est l’affaire de tous. Les routes d’accès au parcours du rallye seront fermées à toute circulation 1h15 avant le départ du premier concurrent.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération concernant cette mesure visant à garantir la sécurité de tous les participants.

Nous vous souhaitons un excellent rallye !

Profitez-en dans le respect des consignes pour vivre une journée passionnante en toute sécurité.

