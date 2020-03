Mesures de restrictions liées au coronavirus: Le dispositif de la mairie

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, le Président de la République a annoncé hier soir des mesures de restriction qui s’appliquent à l’ensemble du territoire et dont les modalités pratiques ont été précisées par le Ministre de l’Intérieur.



*Pour ce qui concerne la Commune du Tampon et ses établissements, des dispositions ont été arrêtées pour assurer la continuité du service public communal, tout en ayant le souci de ne pas exposer le personnel et la population.

*Ainsi, différents services revêtant un caractère prioritaire seront maintenus en activité, en mode restreint ou normal, notamment les services suivants :



Service relevant de l’urgence sociale :



Aides à domicile :

Service d’Aide à Domicile (Aide à la personne et portage de repas)

Repas Maison de la solidarité (SDF) lundi, mercredi, vendredi



CCAS

Urgences colis alimentaires

Familles endeuillées



Services funéraires :

Déclarations de naissances et décès

Opérations funéraires

Ouverture des chapelles ardentes



Service environnement :

Nettoyage des routes et des espaces verts, propreté urbaine

Irrigation

Marchés forain et couvert

Service monte-charge, Grand Bassin



Ecoles :

Celles-ci sont fermées, en application de la décision du gouvernement. Toutefois, en cas de besoin, des écoles seront mises à disposition pour permettre l’accueil des enfants des personnels soignants contribuant à la gestion de la crise sanitaire.



Service finances :

Paiement des entreprises





Par ailleurs, conformément aux mesures annoncées par le Gouvernement, et afin de protéger la population et les agents, les réceptions du public sont suspendues à compter de ce jour.



Les centres municipaux et les mairies annexes sont fermés à l'exception de la mairie du Centre ville, de la Mairie annexe de la Plaine des Cafres et du CCAS qui assureront un service minimum (service funéraire, état civil, urgence sociale, portage de repas, entre autres).



Enfin, il est rappelé que toutes manifestations, cérémonies et rassemblements ne pourront avoir lieu et ce jusqu'à nouvel ordre.



Dans ces circonstances exceptionnelles, la population est appelée à faire preuve de civisme et une attention particulière est apportée aux personnes les plus vulnérables.