Communiqué Mesures d'urgence pour le plein emploi : Jean-Hugues Ratenon demande des ajustements pour les Outre-Mer

Le député de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon, adresse un courrier à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, pour réclamer la prise en compte des spécificités des Outre-Mer dans le cadre de la loi sur les mesures d'urgence relative en vue du plein emploi. Voici la lettre du parlementaire :

Monsieur le Ministre,



La loi portant mesures d’urgence en vue du plein emploi a été adoptée ce mardi 11 octobre par l’Assemblée Nationale. Il permet ainsi, par décret, de moduler l’assurance chômage. Un texte que nous avons voulu fortement amendé, non pas par obstruction, mais parce qu’elle n’est pas du tout adaptée à la situation dans laquelle nous nous trouvons.



Car si la réforme n’est pas bonne pour l’Hexagone, elle l’est d’autant moins pour l’Outre-Mer et la Réunion en particulier. C’est pourquoi, nous avons voté un amendement de notre collègue Olivier SERVA pour une application différenciée de cette réforme pour les territoires d’Outre-Mer compte tenu de nos spécificités :

- Les écarts de prix dans l’alimentaire sont de 37 à 48% avec l’Hexagone;

- Les taux de chômage vont de 18 à 35% ;

- Les taux de pauvreté sont 5 à 15 fois plus élevés qu’en métropole ;

- Des revenus inférieurs de 20 à 25% ;

- L’illettrisme touche 20,3% des populations.



Devant un tel tableau, je reste persuadé que cette réforme ne doit pas s’appliquer en Outre-Mer ou qu’elle le soit de manière fortement modulée, différenciée. Au cas contraire, la pauvreté dans nos différents territoires va s’aggraver.



Si je prends acte du début des concertations le lundi 17 octobre et non de véritables négociations, comme nous avons proposé, je réaffirme avec force que cette réforme n’est pas du tout adaptée au marché du travail.



J’émets de très fortes réserves sur ces simples concertations qui se dérouleront sous forme de 3 réunions : la première ce lundi 17 octobre suivie de 2 autres réunions fin novembre !



Une fois de plus, c’est un cadre national qui va être imposé aux ultramarins sans qu’ils puissent faire valoir leurs différences.



C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je souhaite que vous traduisiez la promesse du Président de la République lors du diner de travail avec tous les élus Ultramarins le 07 juillet dernier à savoir : à faire bouger les normes sans tabous, et à les adapter aux territoires.



La parole donnée doit être respectée : soit n’appliquez pas cette réforme de l’assurance chômage en Outre-Mer, soit qu’elle soit fortement différenciée afin de préserver les intérêts de nos populations.



Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.