Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Mesures d’extension du marché forain de la Ravine Saint-Leu





Afin de sécuriser l’accès au marché forain, une portion de la rue haute, partie comprise entre le rond-point Nord et la rue de La Salette, sera fermée à la circulation, le samedi de 3h00 du matin à 15h00 de l’après midi.



La Ville de Saint-Leu salue le travail des agents du service réglementation. Leur implication a permis aux forains de reprendre leur activité et aux usagers de retrouver leurs produits habituels sur les étals de ce marché adapté aux nouvelles règles sanitaires La Ville de Saint-Leu informe la population que le marché forain qui se tient actuellement dans l’enceinte de La Ravine a été étendu sur le parking attenant au site. Cette mesure a été prise afin de permettre l’accueil d’un plus grand nombre de forains et d’usagers, dans le respect des gestes barrières préconisés pour cette période de crise sanitaire, notamment la distanciation physique.Afin de sécuriser l’accès au marché forain, une portion de la rue haute, partie comprise entre le rond-point Nord et la rue de La Salette, sera fermée à la circulation, le samedi de 3h00 du matin à 15h00 de l’après midi.La Ville de Saint-Leu salue le travail des agents du service réglementation. Leur implication a permis aux forains de reprendre leur activité et aux usagers de retrouver leurs produits habituels sur les étals de ce marché adapté aux nouvelles règles sanitaires





Dans la même rubrique : < > Covid-19 : les modalités d’inscriptions scolaires 2020-2021 adaptées Déconfinement à Saint-Leu : Pique-niques sur le littoral interdits