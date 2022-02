A la Une .

Mesures anti-Covid : Le préfet fait le point vendredi à 17 heures

Jacques Billant, préfet de La Réunion, Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé, et Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de la région académique, feront le point sur l’évolution de la situation sanitaire et les mesures prises dans la gestion et la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 à La Réunion.

Par NP - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 16:22