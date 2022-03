La grande Une Mesures anti-Covid : Découvrez les annonces du préfet

Le préfet de La Réunion fait le point sur les dernières étapes du plan de désescalade alors que l'épidémie de coronavirus continue de ralentir. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 16:59

Situation sanitaire améliorée :



- Covid : Le taux d'incidence est passé sous les 1.000 cas pour 100.000 habitants

- 25 personnes en réanimation contre plus de 40 la semaine précédente.



Les mesures :



- Fermeture des centres de vaccination le 31 mars prochain

- 18 mars : Réouverture des boîtes de nuit

- 26 mars : Fin des interdictions des activités de danse, fin de l'interdiction des fêtes privées dans les salles publiques (baptêmes, mariages), fin du port du masque dans les lieux soumis au Pass sanitaire.

- Le Pass sanitaire maintenu pendant encore au moins 3 semaines.

