Mesurer le chemin parcouru du CHOR avec raisons d'espérer !

Le Pôle Sanitaire Ouest (PSO) devenu Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) n’a pas toujours été un long fleuve tranquille puisque la genèse du projet date de 2004. On se souvient qu’en février 2008, Karl Bellon Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM) de l’époque, montait au créneau pour défendre la construction du nouvel hôpital à Cambaie, alors que le site venait juste d’être protégé au titre des monuments historiques en raison d’un arrêté préfectoral de dernière minute.



De suite, un comité va être créé et Karl Belon dira avec une certaine détermination "il faut se mobiliser pour défendre l’hôpital de l’Ouest ”, de plus « C’était vraiment l’idéal, juste à côté de l’hôpital psychiatrique”, ayant plaidé le médecin. "Je me battrai pour qu’on arrive à la naissance de PSO” disait-il. Chose faite, puisque la construction s’achèvera d’ici un mois.



Cependant, il a ainsi fallu quand même attendre quelques années plus tard pour voir la Ministre de la santé Marisol Touraine en ce 7 février 2014, poser la première pierre du Pôle Sanitaire Ouest entourée de la Député-maire Huguette Bello (une des cheville ouvrière du projet), du Préfet, M. Gérald Incana, M. Jean Claude Fruteau, M. Gérald Kerbidi, M. Michel Brun ainsi beaucoup d’autres personnalités. C’était l’aboutissement d’un long cheminement. Tout allait pour le mieux à ce moment là, car le terrain du Domaine de la Poncetière a été validé pour la construction, le financement a été acquis non sans mal…etc.



Mais voilà, à quelques mois de l’ouverture du nouvel hôpital, les syndicats CFDT de l’EPSMR et du CHGM viennent de découvrir une nouvelle embûche. L’accès du nouvel hôpital ne semble pas être prévu dès son ouverture !



Est-ce dire que la Commission permanente de la Région lors de sa séance du 7 novembre 2017, qui a délibéré favorablement et à l’unanimité pour la création de la collectrice de la 3ème voie, n’a pas prévu de financement pour l’accès du nouvel hôpital ? Pourtant, le diagnostic du flux de circulation a été partagé à l’ensemble de la Commission permanente....



Bref, au moment où le rêve du nouvel hôpital de l'Ouest est en passe de devenir réalité, Il y a de bonnes raisons de croire que le Président de la Région fera tout pour que l'accès au CHOR soit sa priorité ! Enfin espérons ! JCC





