Communiqué Mesure sanitaire : La MDPH ajuste ses horaires de réception du public

Le communiqué :

l’accueil physique (sans rendez-vous) du public sera assuré du 3 au 21 janvier 2022 uniquement les lundis et jeudis (de 8h-12h et 13h-16h) sur les sites de Saint Denis et Saint Pierre.



Des dispositions complémentaires seront mises en place pour répondre aux besoins des usagers avec : un accueil téléphonique renforcé pour nos usagers (numéro vert 0800 000 262 ) pour les demandes d’information et de conseil,

(numéro vert ) pour les demandes d’information et de conseil, des possibilités de retrait et de dépôt des dossiers devant les entrées de nos bâtiments,

devant les entrées de nos bâtiments, Une adresse mail à disposition des usagers pour des demandes d’information contact@mdph.re,

des usagers pour des demandes d’information contact@mdph.re, des informations régulières publiées sur notre site internet www.mdph.re ,

