A la Une . Messi hué pour ses adieux au PSG

​Le Paris Saint-Germain (PSG) a soulevé hier soir son onzième trophée de champion de France de football malgré sa défaite face à Clermont (3-2). Les supporters ont accueilli froidement la dernière apparition de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Par LG - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 08:41

La 38e et dernière journée de Ligue 1 a officialisé les dernières places européennes et distribué les tickets pour un maintien dans l'élite.



Lens et l'Olympique de Marseille complètent le podium dominé une nouvelle fois par le PSG. Quatre clubs, à savoir Troyes, Ajaccio, Angers et Auxerre, sont relégués en Ligue 2. Malgré le pessimisme de ses supporters, Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1 grâce à sa victoire contre Angers (1-0).



Direction les vestiaires sans tour d'honneur



Champion depuis le 27 mai, le Paris Saint-Germain a pu soulever son trophée ce samedi au Parc des Princes. Il devient ainsi le club le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 mais cette saison a été émaillée de nombreux échecs sur le plan sportif et extra-sportif. Cette saison marque également le départ de la star planétaire Lionel Messi dont le transfert a été officialisé il y a deux jours. Le joueur argentin a été hué par les supporters, notamment ceux du virage Auteuil, tout comme l'entraîneur Christophe Galtier, lors de son dernier match au Parc des Princes. Le joueur argentin s'est rapidement éclipsé, tout comme Neymar et Galtier, lorsque ses coéquipiers ont commencé le tour d'honneur pour célébrer le titre avec les fans.



Une performance notable de cette saison 2022-2023 est le parcours impressionnant de Lens qui lui permet de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois en 20 ans. A l’inverse de l’hostilité des supporters du PSG vis-à-vis de ses joueurs, le RC Lens a rassemblé près de 38.000 supporters au stade Bollaert pour suivre la diffusion de leur match.



Troisième, l’Olympique de Marseille devra se battre cet été pour passer les tours préliminaires de la C1. En déplacement à Ajaccio, l'OM a aussi essuyé un revers pour les derniers pas d'Igor Tudor (1-0).



Quatrième, Rennes est directement qualifié pour la Ligue Europa (C3) tandis que Lille, cinquième, devra passer par les play-offs pour accéder à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence (C4).

Pitada a Messi por parte de los ultras en el Parque de los Príncipes en el último partido del argentino con la camiseta del PSG.@diarioas @carrusel pic.twitter.com/W4m3k37dKV — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 3, 2023

Franchement c'est une honte de voir des supporters, un stade qui hue Galtier Messi et bien d'autres joueurs alors qu'ils soulèvent le 11ème championnat ! #PSG tu te doit de fêter tous les joueurs et staff qui on permis de gagner ce titre https://t.co/QFg4m0uB8B — Axel (@AxelVerots) June 3, 2023