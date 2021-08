A la Une . Messi est Parisien

Lionel Messi va s’engager avec le PSG. Le joueur argentin a trouvé un accord avec le club de la capitale. Une nouvelle qui fait le bonheur des supporters parisiens. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 14:05

Le rêve devient donc réalité pour les supporters parisiens : Lionel Messi jouera au PSG cette saison. Un évènement aussi jubilatoire qu’inattendu. Jeudi 5 août au matin, le monde entier s’attendait à ce que l’Argentin signe un nouveau contrat avec son club de toujours, le FC Barcelone. Rien ne laissait prévoir ce qui allait se produire.



Dans la soirée, le club catalan publie un communiqué que les socios n’oublieront jamais : Messi ne jouera plus au Barça. En cause, la dette abyssale du club catalan et sa masse salariale bien au-dessus de la limite autorisée par la Liga espagnole, qui auront eu raison de l’idylle de 17 ans entre le joueur et le club.



Le génie argentin est la victime collatérale du conflit opposant le président de la Liga, Javier Tebas, aux deux grands clubs que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces deux derniers ont déclenché une guerre en voulant rejoindre la très décriée Super League, un projet qu’ils n’abandonnent pas, au détriment de l’UEFA et des championnats nationaux.



Le conflit s’est attisé ces derniers jours avec le refus des deux mastodontes du football espagnol de signer l’accord avec le fonds d’investissement américain CVC pour qu’il acquière 10% des droits du championnat espagnol durant 50 ans. Une perte de bénéfices pour les deux clubs, et un blocage juridique pour créer cette Super League. Mais sans cette signature, la Liga ne voulait pas valider le contrat de Messi. Les deux partis ont dû se résigner à prendre des chemins différents.



C’est donc la mort dans l’âme que Lionel Messi a organisé une conférence de presse pour annoncer son départ du club où il est arrivé à l’âge de 13 ans.



Paris en folie



Ce retournement de situation a fait les affaires parisiennes. Bien peu de clubs peuvent s’offrir les services de la Pulga. En excluant le rival madrilène, il n’y en a que deux : Manchester City et le PSG. Hasard ou non, les citizens annonçaient la signature de l’anglais Jack Grealish plus tôt dans la journée pour 117 millions d’euros, en plus d’une offre en cours de 188 millions pour l’attaquant Harry Kane. La voie était donc libre pour le club parisien.



Surtout, en raison de la crise sanitaire qui impacte le monde du football, l’UEFA a décidé de donner un peu de mou aux clubs cette année concernant le Flair-Play financier. Une aubaine pour les propriétaires qataris prêts à injecter des millions pour bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions l’année où ils organisent la Coupe du monde.



Dès lundi, des milliers de Parisiens se sont rendus à l’aéroport du Bourget pour attendre Messi. Une attente en vain puisqu’il n’a pas quitté Barcelone. Une patience toutefois récompensée puisque la légende est officiellement parisienne. Sauf transfert de l'international français vers le Real Madrid, l'attaque parisienne sera composée des MMN's (Messi, Mbappé et Neymar).



