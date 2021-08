A la Une ... Messi : Une partie de son salaire payée en cryptomonnaies

Cela fait 24h que Lionel Messi a officiellement signé au PSG et les détails de la transaction commencent à être dévoilés. C'est ainsi que Reuters a révélé que le package financier ayant permis l'arrivée de l'Argentin à Paris comprend un paiement en cryptomonnaies du PSG. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 18:52

La prime à la signature de Lionel Messi au PSG comprend un paiement en jetons "$PSG" , une cryptomonnaie dédiée aux fans du club.



Le PSG a indiqué dans un communiqué que les jetons inclus dans son "package de bienvenue", "un grand nombre", avaient été délivrés par Socios.com, qui est le fournisseur de jetons pour les supporters du club.



Les jetons de fans sont des cryptomonnaies qui existent aussi à la Juventus ou au FC Barcelone, qui permettent aux détenteurs de voter pour certaines décisions concernant leurs clubs, pour la plupart mineures et donner accès à des services dédiés.



Vous aurez par exemple accès à diverses promotions ainsi qu'à des réductions. Il est également possible de gagner des prix ou encore des récompenses uniques comme des billets gratuits ou la possibilité de devenir membre VIP.



Le jeton du PSG, qui a une capitalisation boursière d'environ 52 millions de dollars, a grimpé de plus de 170 % depuis le début des rumeurs autour de l'arrivée de Lionel Messi au club.



