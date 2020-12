A la Une . Messes de Noël 2020 : Le programme et les conditions à respecter

Malgré la crise Covid, les messes de Noël vont bien avoir lieu à La Réunion. Des célébrations qui vont s’accompagner de mesures sanitaires, notamment la limitation du nombre de fidèles à l’intérieur des églises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 22 Décembre 2020 à 18:04 | Lu 237 fois

Consignes sanitaires

Les églises sont ouvertes au public. Tout rassemblement ou réunion y sont autorisés dans les conditions suivantes : Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;

Une rangée sur deux est laissée inoccupée. Rappel des consignes sanitaires : Utilisation du gel hydro-alcoolique proposée à l’entrée,

Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans,

Respect de la distance physique d’1 mètre entre personnes ne vivant pas sous le même toit ou 4m2 par personne,

Communion donnée uniquement sur la main par un ministre porteur d’un masque,

Paniers de quêtes présentés à l’assemblée par des porteurs, sans circulation du panier de main en main. Les différentes messes de Noël sur l’île

Doyenné de Saint-Denis Ouest

Paroisse Saint-Denis (la Cathédrale)

Nombre de places : 135.

Jeudi 24 : 19h et 21h.

Vendredi 25 : 8h et 10h.

Paroisse N.-D. de l’Assomption

Jeudi 24 : 16h30 et 19h.

Vendredi 25 : 9h.

Paroisse N.-D. de la Délivrance

Jeudi 24 : 19h.

Vendredi 25 : 9h. Pas de messe à 7h.

Paroisse N.-D. de la Source

Jeudi 24 : 16h30 ( Chapelle Sainte-Monique). 18h30 (église N.-D. de la Source).

Vendredi 25 : 9h30 (église N.-D. de la Source).

Paroisse Saint-Jacques

Jeudi 24 : 20h (église Saint-Jacques) et 17h (chapelle Vauban)

Vendredi 25 : 6h et 9h (église Saint-Jacques).

Paroisse Saint-Étienne (Brûlé)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Gabriel (La Montagne)

Jeudi 24 : 15h messe anticipée avec les enfants et les parents. 19h messe solennelle.

Vendredi 25 : 6h30 et 9h30.

Paroisse Saint-Bernard (La Montagne)

Non communiqué.

Chapelle de la Résidence

Nombre de places : 100, inscription nécessaire.

Jeudi 24 : 17h et 19h. Complet pour les deux célébrations.

Vendredi 25 : 8h.



Doyenné de Saint-Denis Est

Paroisse N.-D. de la Trinité

Non communiqué.

Paroisse Saint-Joseph Ouvrier (Les Camélias)

Non communiqué.

Paroisse Saint-François Xavier (La Rivière des Pluies)

Jeudi 24 : 18h (Chapelle du Christ Ressuscité à Prima). 19h (Chapelle Bienheureux Père Laval à Grande-Montée). 20h (église Saint-François Xavier).

Vendredi 25 : 7h et 9h (église Saint-François Xavier).

Paroisse Saint-François Xavier (Saint-François)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Clotilde

Jeudi 24 décembre : 17h30 et 20h

Vendredi 25 décembre : 7h et 9h.

Paroisse Saint-Esprit (Chaudron)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. De Lourdes (Bois de Nèfles)

Jeudi 24 : 17h. 19h30.

Vendredi 25 : 8h30.

Paroisse N.-D. du Rosaire (Le Moufia)

Nombre de places : 116.

Jeudi 24 : 17h (enfants et familles en priorité).

20h. Vendredi 25 : 7h. 9h.

Paroisse Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)

Non communiqué.



Doyenné de Saint-André

Paroisse N.-D. de l’Assomption (Sainte-Marie)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. Auxiliatrice (La Ressource)

Jeudi 24 : 15h30 (arrivée obligatoire entre 15h et 15h15). 17h30 (arrivée obligatoire entre 17h et 17h15). 19h30 (arrivée obligatoire entre 19h et 19h15).

Vendredi 25 : 9h (arrivée obligatoire entre 8h30 et 8h45).

Paroisse Sainte-Suzanne

Jeudi 24 décembre : 19h (église du Christ-Roi à Bagatelle et église de Sainte Suzanne).

Vendredi 25 décembre : 7h30 (église du Christ-Roi à Bagatelle). 9h15 (église de Sainte Suzanne).

Paroisse N.-D. du Bon Secours (Quartier-Français)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Nicolas (Champ-Borne)

Jeudi 24 : 17h et 19h30 (église Saint-Nicolas).

Vendrdi 25 : 8h (église Saint-Nicolas). 9h30 (chapelle N.-D. de Pellevoisin, Rivère-du-Mât les Bas).

Paroisse Saint-André

Jeudi 24 : 15h (chapelle Sainte-Famille à Dioré, chapelle Sainte-Thérèse à Ravine-Creuse, église centre ville). 17h (Chapelle Sainte-Croix à Menciol et chapelle Saint-Christophe, Chemin du Centre). 19h (Chapelle Sainte-Bernadette à La Cressonnière et église centre ville).

Vendredi 25 : 6h (centre ville), 9h30 (centre ville), 17h (centre ville).



Doyenné de Saint-Benoît

Paroisse Saint-Jean Baptiste (Bras-Panon)

Jeudi 24 : 16h30 (Chapelle Notre-Dame des Victoires à la Rivière du Mât les Hauts) et 19h (église Saint Jean-Baptiste au centre-ville).

Vendredi 25 : 8h15 (église Saint Jean-Baptiste au centre-ville) et 10h15 (Chapelle Saint-Joseph à la Rivière des Roches).

Paroisse N.-D. de l’Assomption (Salazie)

Jeudi 24 : 16h (chapelle Saint-Antoine de Padoue, Mare à Vieille-Place). 18h (église N.-D. de l’Assomption).

Vendredi 25 : 8h (chapelle Saint-Antoine de Padoue, Mare à Vieille-Place). 10h (église N.-D. de l’Assomption).

Paroisse Saint-Martin (Grand-Îlet)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Henri (Hell-Bourg)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Agathe (Plaine des Palmistes)

Jeudi 24 : 16h30. 19h.

Vendredi 25 : 7h. 9h30.

Paroisse Saint-Benoît (Saint-Benoît)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Anne (Sainte-Anne)

Jeudi 24 : 17h (messe de la veille). 20h (veillée de Noël).

Vendredi 25 : 5h15 (messe de l’aurore). 10h (messe du jour de Noël).

Paroisse Sainte-Rose de Lima (Sainte-Rose)

Jeudi 24 : 19h (centre ville, messe du soir). 21h (chapelle de la Rivière de l’Est, messe du soir). 0h (centre ville, messe de la nuit).

Vendredi 25 : 5h30 (chapelle de la Rivière de l’Est, messe de l’aurore). 10h (centre ville, messe du jour).



Doyenné de Saint-Joseph

Paroisse Saint-Philippe (Saint-Philippe)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Athanase (Vincendo)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Joseph (Saint-Joseph)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Famille (Butor, Saint-Joseph)

Jeudi 24 : 16h, 18h, 20h.

Vendredi 25 : 9h.

Paroisse Saint-Jean Évangéliste (Petite-Île)

Jeudi 24 : 16h et 19h.

Vendredi 25 : 7h et 9h.

Paroisse Sainte-Geneviève (Les Lianes, Saint-Joseph)

Non communiqué.



Doyenné de Saint-Pierre

Paroisse N.-D. du Mont-Carmel (Grands-Bois)

Jeudi 24 : 16h et 18h (église N.-D. du Mont-Carmel.

Vendredi 25 : 7h (église N.-D. du Mont-Carmel). 9h (chapelle du Bx Père Laval à Ravine des Cafres).

Paroisse N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)

Jeudi 24 : 17h30 et 19h30.

Vendredi 25 : 7h30.

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)

Jeudi 24 : 16h (Chapelle N.-D. de Lourdes, Ligne Paradis). 16h15 et 19h (église du Bon-Pasteur à Ravine-Blanche). 17h (église N.-D. de la Salette, Ligne des bambous). 18h (centre ville et église Jésus Frère des Hommes à Joli Fond).

Vendredi 25 : 7h (centre ville). 9h (église Jésus Frère des Hommes, Joli Fond). 9h30 (église du Bon-Pasteur à Ravine-Blanche). 10h (église N.-D. de la Salette, Ligne des Bambous).

Paroisse Saint-Augustin (Ravine des Cabris)

Nombre de places : 202 (Église Saint-Augustin, Ravine des Cabris), 180 (Église de la Reconnaissance, Bois d’Olives).

Jeudi 24 : 15h et 17h30 (Église Saint-Augustin, Ravine des Cabris). 17h30 (Église de la Reconnaissance, Bois d’Olives).

Vendredi 25 : 9h (Église Saint-Augustin, Ravine des Cabris).

Paroisse N.-D. du Sacré-Cœur ( Montvert)

Non communiqué.



Doyenné du Tampon

Paroisse Saint-François de Sales (Tampon centre)

Jeudi 24 : 19h, 21h, 23h.

Vendredi 25 : 6h, 9h.

Paroisse Saint-Esprit (Trois-Mares)

Jeudi 24 : 19h, messe précédée d’un temps de veillée vers 18h (église Saint-Esprit)

Vendredi 25 : 7h45 (Église Saints Anges Gardiens À Bras de Pontho). 9h45 (église Sainte-Famille à la Chatoire). 17h (église Saint-Esprit)

Paroisse Saint-François d’Assise (Tampon 12e)

Jeudi 24 : 19h et 21h (église Saint-François d’Assise, 12e).

Vendredi 25 : 8h30 (église Saint-François d’Assise, 12e), 10h (Chapelle Bienheureux Frère Scubilion Cité Araucarias-Champac).

Paroisse Marie Reine du Monde (Tampon 14e)

Jeudi 24 : 15h (14e), 19h (Pont d’Yves et 14e).

Vendredi 25 : 8h30 (14e), 10h30 (17e).

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Plaine des Cafres)

Jeudi 24 : 17h (23e et 27e). Veillée à 20h au 23e. Vendredi 25 : 8h (23e et N.-D. De la Paix). 10h (23e et Piton Hyacinthe).



Doyenné de Saint-Louis

Paroisse Saint-Louis (centre)

Jeudi 24 : 17h (Bellevue, Gol les Hauts). 17h30 (Pierrefonds). 18h (Roches Maigres). 19h (Bois de Nèfles Cocos). 19h30 (centre ville, Gol Bacquet, Makes).

Vendredi 25 : 7h et 9h (centre ville). 8h (Makes). 10h (gol les Hauts, Bois de Nèfles Cocos, Roches-Maigres, Pierrefonds).

Paroisse N.-D. du Rosaire (La Rivière)

Jeudi 24 : 15h et 19h (centre ville). 17h (Canots, Tapage et Petit Serré). 19h (Ouaki et Îlet Furcy).

Vendredi 25 : 9h (centre ville).

Paroisse Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)

Jeudi 24 : 9h (veillée avec les enfants et parents de 1e et 2e années). 18h30 (veillée par les jeunes et les enfants du catéchisme). 20h (messe).

Vendredi 25 : 9h30.

Paroisse Saint-Dominique (Étang-Salé)

Jeudi 24 : 17h (Étang-Salé les Bains). 18h (centre ville). 19h (Maniron).

Vendredi 25 : 8h (centre ville).

Paroisse de l’Immaculée Conception (Les Avirons)

Jeudi 24 : 17h (église du Très Saint Sacrement à Ravine-Sèche). 18h30 (église Saint-Joseph au Tévelave). 19h (église Immaculée Conception).

Vendredi 25 : 9h (église Immaculée Conception). 18h Chapelet médité et vêpres en l’église de l’Immaculée Conception.

Paroisse N.-D. des Neiges (Cilaos)

Jeudi 24 : 15h (Bras Sec). 16h (Ilet à Cordes). 17h et 19h (centre ville). 19h (Palmiste Rouge).

Vendredi 25 : 8h (Palmiste Rouge). 10h (centre ville).



Doyenné de Saint-Leu

Paroisse N.-D. de la Salette (Saint-Leu)

Non communiqué.

Paroisse Saint Christophe (La Chaloupe)

Non communiqué.

Paroisse de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

Non communiqué.

Paroisse du Sacré-Cœur (Colimaçons)

Jeudi 24 : 19h.

Vendredi 25 : 9h

Paroisse Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

Non communiqué.

Paroisse N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

Non communiqué.



Doyenné de Saint-Paul

Paroisse de la Conversion de Saint Paul

Non communiqué.

Paroisse N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

Non communiqué.

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

Jeudi 24 : 16h (Dos d’Âne et Sainte-Thérèse). 19h (Sainte-Thérèse).

Vendredi 25 : 9h (Sainte-Thérèse). 10h (Dos d’Âne).

Paroisse Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)

Jeudi 24 : 19h.

Vendredi 25 : 8h.

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)

Jeudi 24 : 18h (chapelle Saint-Yves et chapelle saint Pierre Apôtre). 20h (église Sainte-Jeanne d’Arc).

Vendredi 25 : 6h30 (chapelle Saint-Yves). 9h (église Sainte-Jeanne d’Arc).

Paroisse N.-D. de l’Assomption (La Possession)

Toutes les messes sont célébrées à l’église N.-D. de l’Assomption.

Jeudi 24 : 6h45 (messe du jour). 16h (veillée de Noël). 18H (veillée de Noël).

Vendredi 25 : 8h (messe de Noël).



Doyenné de Saint-Gilles les Hauts

Paroisse N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)

Jeudi 24 :17h et 20h.

Vendredi 25 : 10h.

Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Pie X (Tan Rouge)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Amand (Le Guillaume)

Non communiqué.

Paroisse de la Sainte Famille (Bellemène)

Non communiqué.

Paroisse Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

Jeudi 24 : 18h (Chapelle des Pèlerins d’Emmaüs à Fleurimont et Chapelle N.-D. de Toutes Grâces à L’Éperon). 20h (église Saint-Gilles les Hauts).

Vendredi 25 : 8h (Chapelle N.-D. de Fatima, Bernica). 8h (Chapelle N.-D. de Toutes Grâces à L’Éperon). 9h30 (église Saint-Gilles les Hauts).



Doyenné de Mafate

• Îlet à Bourse : jeudi 24, 17h. • Îlet à Malheur : vendredi 25, 9h. • Roche Plate : vendredi 25, après-midi. • La Nouvelle : vendredi 25, 16h. • Grand Place : samedi 26, 10h. • Les Orangers : lundi 28, 11h.



