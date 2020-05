AFP Messe en voiture dans la Marne: "Pour la communion, allumez vos feux de détresse!" - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 18:12 | Lu 13 fois

(AFP) A Châlons-en-Champagne, la messe redémarre... en voiture! Dimanche, environ 500 fidèles dans quelque deux cents véhicules se sont rangés à un mètre l'un de l'autre sur le parking du hall des expositions pour entendre une messe célébrée par l'évêque local. "Cette messe en voiture, c'est plus qu'un dépannage. C'est une vraie messe. C'est une victoire de la vie", explique à l'AFP Mgr Touvet, évêque de Châlons, à l'origine de l'initiative. Une première en France selon lui. C'est en tout cas "une première expérience" plutôt exaltante pour Catherine, une senior, parmi les premières à s'engager dès 9H sur les trois hectares du parking où sera dite la messe à 10h30. "La messe m'a vraiment manqué", confie-t-elle, vitre ouverte et masque sur le visage. Elle dit son plaisir de retrouver enfin les croyants ensemble après deux mois de confinement. A l'intérieur de l'habitacle, l'autoradio est déjà branché sur RCF Coeur de Champagne, la radio diocésaine qui retransmet la messe en direct pour éviter que les croyants sortent de leur voiture. A deux ou trois voitures de là, Pascal est venu du sud d'Epernay sans peur aucune à la célébration. "Pourquoi avoir peur ? Il faut vivre ! On va être enfin tous ensemble, ne serait-ce que par la radio", dit-il. Un peu plus loin dans sa petit Fiat bleu pastel, Marie-Lorène, la cinquantaine, s'enthousiasme de la "riche idée" de son évêque. "Il faut innover. L’église est dans le monde. Elle s'adapte", proclame-t-elle. "On est catholiques. On a des idées", ajoute en écho Mgr Touvet avant de gagner son autel de campagne installé dans une remorque de camion. - Feux de détresse - Au bas de l'estrade improvisée où la croix et une statue de la Vierge trônent en majesté, une dizaine de prêtres et de diacres sont disposés en arc de cercle, leurs sièges soigneusement distants les uns des autres. Ils distribueront les hosties, "3 à 4.000, au cas où", indique Florent Masson, en charge de la communication au diocèse de Châlons. "La consigne c'est : si les gens veulent recevoir la communion, ils mettront leurs feux de détresse", leur avait expliqué peu avant la messe l'un des prêtres en charge de la liturgie. L'image est singulière: des dizaines de feux de détresse se mettent à clignoter sur le parking. Les prêtres s'avancent entre les rangées de voitures. Des vitres ouvertes se tendent des mains en coupe préalablement passées au gel hydroalcoolique. "Des mains propres donnent l'hostie, des mains propres le reçoivent", résume Mgr Touvet. "A situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle", ajoute-t-il. Pour passer sous les fourches caudines de la préfecture, le diocèse de Châlons a en effet déployé des trésors d'ingéniosité pour rendre possible un évènement préparé en plein confinement. Les règles sanitaires étaient drastiques : pas plus de quatre personnes par voiture venue d'un rayon de cent kilomètres autour de Châlons-en-Champagne, masques et gel obligatoires, covoiturage interdit, défense de sortir des voitures... "Nous n'avons obtenu l'autorisation qu'au début de la semaine dernière après une quinzaine de jours de travail", signale Florent Passion. Ce dimanche, il peut répondre positivement à la question qui angoissait tant selon lui l'équipe d'organisation: "Est-ce que c'est possible?". "J'espère que cela va continuer", suggère un fidèle. "Dans quelques jours nous célèbrerons la Pentecôte dans nos églises retrouvées. Ou encore ici", répondait sans certitude l'évêque de Châlons dans son sermon. "Et nous accomplirons les signes du Royaume dans ce monde blessé et terrassé par un petit virus invisible". Dominique CHARTON



