Messages visibles une seule fois : Whatsapp innove avec une nouvelle fonctionnalité

Après les messages qui peuvent être détruits après une durée 24h ou 90 jours, Whatsapp passe à l’innovation avec des messages texte visibles une seule fois tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. Une fonctionnalité sur laquelle travaille l’entreprise de messagerie instantanée, similaire à celle existante pour les photos et les vidéos. Par P.J - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 07:40

Selon une information de WABetaInfo relayée par Beegeek.fr, après les messages éphémères, Whatsapp travaille sur une version plus poussée de messages textes visibles une seule fois.



Il s’agit d’un message qui ne peut être vu qu’une seule et unique fois avant qu’il ne disparaisse, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. Cette nouvelle fonctionnalité est intégrée dans la dernière version bêta en date de l’app Android, la version 2.22.25.20. Le destinataire ne pourra ni partager ni transférer le message, une fois celui-ci envoyé.



Cette fonctionnalité avait déjà été appliquée par avant par Whatsapp pour les photos et les vidéos. Lorsque vous envoyez une photo ou une vidéo visible une seule fois, le destinataire ne peut pas prendre de capture d’écran. Il en sera désormais ainsi pour les messages textes visibles une seule fois.



Alors que pour les photos et les vidéos, cette option est activée en choisissant une photo ou une vidéo à envoyer et en tapotant sur l’icône “i” dans un cercle sur la droite de la zone de saisie du texte, pour les messages texte, il devrait s'agir pour les messages textuels d’appuyer sur un bouton d’envoi spécial avec un cadenas - mais le design final pourrait changer une fois la fonctionnalité sortie de bêta.



Même si personne ne sait précisément quand cela arrivera, la fonction actuellement opérationnelle dans la bêta de Whatsapp devrait apparaître dans un future mise à jour.



Ces messages visibles une seule fois peuvent être particulièrement utiles lorsque vous voulez partager quelque chose qui ne devrait être vue par personne d’autre que le destinataire. Par contre, il sera toujours possible que le destinataire conserve une copie, en prenant une photo de l’écran du téléphone, par exemple.



À noter qu’en novembre 2020, WhatsApp avait ajouté une fonctionnalité de confidentialité à sa messagerie : les messages éphémères. Si ceux-ci étaient à l’origine limités à une durée fixe (disparition après 7 jours), WhatsApp avait étendu plus tard la fonction pour permettre aux utilisateurs de les faire disparaître après 24 heures ou 90 jours.