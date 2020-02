Message pour Mme Anne-Flore Deveaux

Je suis un citoyen de la possession et j'adresse ces mots à Madame Anne-flore Deveaux. Madame quand vous posez la question, "est-ce que Monsieur Lambert est un homme de terrain ?"



Je pense que vous ne vivez pas à la Possession pour vous poser une telle question ! Moi je connais M. Lambert, c'est un homme qui fait partie de la vie associative dans cette commune... il a fait de la politique pendant plus de 20 ans à la possession.



Il connaît bien les habitants ainsi que les différents quartiers. C'est un homme de parole en politique et un vrai militant. Je trouve dommage qu'il ne soit pas candidat aux municipales car je crois qu'il aurait fait le bonheur des gens et il aurait amélioré leur cadre de vie.



J'estime que vous êtes mal placée pour le traiter "d'incapable" car vous avez travaillé à ses côtés aux régionales et vous ne faisiez que le suivre. Vous avez donc pu évaluer ses aptitudes sur le terrain...



Croyez moi, je suis citoyen de la Possession et je suis déçu de cet article dans le journal...vous êtes à côté de la plaque. Ce sont nous qui allons vous juger car vous ne connaissez pas cette commune comme M. Lambert. Vous êtes mal placée pour conduire une liste à la Possession.



Je dis un grand bravo à M. Lambert car c'est un homme courageux et je compte sur lui pour les prochaines élections ; j'espère qu'il montera une liste ! Mr Lambert je serais à vos cotés.



Je suis un citoyen déçu du langage d'Anne-flore Deveaux envers M. Lambert dans cet article. Je pense que vous lui devez des excuses. Si M. Lambert n'est pas à vos cotés vous allez perdre beaucoup.



Madame à l'avenir réfléchissez bien avant de parler car nous sommes une bonne majorité à être avec M. Lambert car nous le connaissons.