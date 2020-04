Message du Maire au personnel municipal mobilisés dans la crise COVID19

« Depuis le début du confinement, un majorité de la population a pris l’habitude de rendre hommage et de remercier le personnel soignais par des applaudissements nourris , des pancartes et autre message de soutien.





Les membres du conseil municipal, le Maire et la ville de Saint-Leu se félicitent et congratulent toutes ces personnes.



Nous tenons aussi à remercier le personnel des services de la collectivité et plus particulièrement les agents du CCAs qui ont continué à assurer leurs missions et plus encore envers les démunis mais aussi le service Environnement qui -compte tenu de l’épidémie de dengue- a assuré plus intensément encore ses actions.



Plus généralement, nous remercions les agents des services techniques -mobilisés dans la perspective de réouverture des écoles et le personnel administratif qui a bien voulu être présent pour assurer un service minimum en Mairie.





A tous, un grand MERCI, nous sommes sûrs que la population vous est reconnaissante , malgré le côté obscur et parfois invisible de vos actions. »



Le Maire et le Conseil Municipal de Saint-Leu