Message de la CASUD concernant la collecte des déchets verts et encombrants

En raison de l'augmentation exceptionnelle des déchets verts et des encombrants durant la période de confinement crise Covid-19, la CASUD informe que les collectes peuvent prendre davantage de temps selon les secteurs et que toutes les mesures sont prises pour un retour rapide à la normale.



La CASUD rappelle qu'il est indispensable de respecter les calendriers de passage et remercie chacun de ses administrés pour sa compréhension.



Pour toute information concernant les collectes des encombrants et déchets verts, les administrés de la CASUD peuvent appeler le n° vert 0 800 327 327.