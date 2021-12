Communiqué Message de Noël du groupe de dialogue interreligieux : "Cette fête de Noël peut symboliser la renaissance"

Cette année encore Noël se passe dans le contexte de la pandémie. Et après le drame de Montgaillard nous sommes toujours sous le coup de l'émotion de cette tragédie qui a endeuillé des familles et enlevé à beaucoup d'autres leur cadre de vie familier.

Tous ces évènements nous ont rapprochés dans un jaillissement de gestes de compassion et de solidarité.



Cet élan de fraternité est pour notre Ile un signe d’espérance.



C’est pourquoi cette fête de Noël peut symboliser la re-naissance qui ouvre davantage les cœurs vers le partage, la fraternité et l’amour du prochain, dans la confiance et l’espérance.



Joyeux Noël à tous nos Amis Chrétiens !



Fraternellement.



Idriss Issop-Banian