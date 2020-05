Courrier des lecteurs Message d’Hannah Arendt Par Bruno Bourgeon, porte-parole d’AID - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 10:39 | Lu 136 fois





« Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et, avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »Comprenez-vous pourquoi on nous ensevelit d’informations se contredisant les unes les autres ? En vérité, on nous prépare à ne plus penser par nous-mêmes. George Orwell, auteur de « 1984 », a très bien lu Hannah Arendt. Pour sûr.