Message aux Gilets Jaunes

Bonjour,



J'écris ce message aujourd'hui pour vous parler de ce combat. Ce combat est un combat honorable. La population doit manifester son mécontentement. La population doit montrer qu'ils ont besoin de soutient. Mais là nous sommes entrain de nous tromper de combat. Bloquer la population n'est pas une bonne initiative. Nous sommes entrain de bloquer toute l'économie mais dans l'économie il n'y a pas que les grand groupes. Nous devons penser aussi aux petits commerçants.



Ceux pour qui l'activité est essentiel pour qu'ils puissent survivre. Ceux qui n'ont pas d'aide et qui fermeront si l'activité ne fonctionnent pas. Nous devons penser aux salariés des entreprises privés qui ne peuvent pas rejoindre leurs lieux de travail. Dans le privé s'il n'y a pas de travail il n'y a pas de salaire. Les jours manqués pourront être récupérées sur les congés mais peut-être que les salariés avaient prévues de prendre ces jours durant les vacances de noël pour passer de joyeux moment en famille. Je pense aussi aux personnes malades qui ont besoin de soins et qui sont dans les embouteillages ou ne reçoivent pas d'aides à cause de cela.



Dernièrement je pense aussi aux enfants et aux étudiants qui ont besoin de réussir. Le mouvement des casseurs n'est pas de la faute des manifestants mais l'incompréhension de tout cela forme un tout, attise la haine et produisent des 'effets secondaires' que sont les casseurs. Je soutiens le mouvement Gilet Jaunes j'en suis même un. Nous devons penser aux autres. Ceux qui n'ont pas les moyens de survivre. Nous devons mieux agir, mieux s'organiser et montrer une vraie force et respecter les règles afin qu'il n'y ait pas de débordements.



Courage à vous et courage à la population.



J'espère que ce message permettra de changer les choses.