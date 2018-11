Message au gilet jaune

Cette manifestation est légitime.elle est fondée sur l'insupportable vie chère.le pouvoir d'achat est trop faible.c'est mauvais pour l'économie et l'emploi.ce gouvernement est autiste et têtu.il veulent nous piéger.en envoyant les forces de l'ordre ils savent que cela va transformer la manifestation en révolte durable .le pourrissent les arange.en rendant ce mouvement citoyen impopulaire



Ils auront gagné.soyons plus stratégique qu'eux.bloquons en force les les points névralgiques : port, aéroport, région, département, préfecture,sites pétroliers,. mais de grâce,laissez circuler la population.car ça énerve les gens.avez vous remarqué qu'ils agissent pour dégager les sites sensibles, mais ils sont moins enclins pour les barrages routiers ? ça les arrange !ce qu'ils veulent, c'est qu'on se monte les uns contre les autres.jusqu'a ce que le mouvement meure en lui même.cessons les barrages routiers et faisons des propositions applicables de suite.augmentation de 100€/mois pour tout ce qui touche moins de 1200€ de salaire et 50€pour ce qui sont entre 1200et1800.que l'on accorde aux entreprises l'exonération de charge sur ces primes et de les déduire de nos impôts payer.moi petit entrepreneur j'adhère.



exigeons aussi une remise de 15%au caisse des supermarchés et sur les pièces détachées.a eux de démontrer qu'ils ne peuvent pas le faire.ils se gavent.!!association de consommateur que faite vous ?il y a encore beaucoup de proposition faire..... créons l'association de la France d'en bas et bougeons nous positivement et en permanence....manifester de temps autre ne suffit pas,car ça dérape toujours.



jacques_dijoux@yahoo.fr...... citoyen st Paulois sans mandat politique ni syndical.