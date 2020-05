Message à Air France

Air France qui refusait il y a quelques temps, malgré les injonctions de l' État d' urgence anti terroriste, de contrôler l'identité des passagers au moment de mettre le pied dans l' avion...



Les personnels tous grades confondus sous l' autorité du commandant maître et seigneur a bord déclaraient ne pas s' y plier...



Les voilà obligés ou volontaires pou jouer du thermomètre...et de tâter le cul des passagers..

J'adore..



Que ne ferait- on pour dire merci à l' aide financière de l' État..



Si l' opération n',est pas contestable en soi..avant même le Covid c' était déjà comme ça dans certains aéroports étrangers Ivatao ( Mada) aussi bien à l' embarquement qu' au débarquement..mais du ressort du service de santé..

Si la lecture est automatique pour une t° frontale, la nenene de l' aéroport avec de bonnes lunettes, pourrait le faire.



Là c'est les personnels d' Air France qui jouent aux aides soignants !



Le métier de navigant aérien se dégrade..



J'ai déjà de la fièvre et des boutons...ce n' est pas ma compagnie préférée...on n' y voyage qu' entre vieux dans cette carlingue.



Encore un simulacre de disposition dont l' intérêt n' est pas prouvé sauf à rassurer psychologiquement la populace tant le désir de reprendre du collier est fort et c' est aussi mon cas..



Le test ne peut être généralisé à toute la population dit- on, parce qu'il n' apporte aucun élément probant..vous pouvez être testé, si le virus est en incubation seulement et n' a pas déclenché sa phase infectieuse, ça ne sert à rien...comment interprété alors une simple variation de sa température au moment d' embarquer...



Une mesure qui empiète sur la science médicale et qui n' appartient à Air France de mesurer.