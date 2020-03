Courrier des lecteurs Mesdames, Messieurs, les décideurs…les élus : Coronavirus OK ! Confinement OK ! Attestation de déplacement obligatoire OK !

Sur ce dernier Point : « Attestation de déplacement obligatoire » A un moment ou on nous rabâche de « respecter la planète » surtout lors des messages émanant d’organismes officielles il y est noté « protégeons la planète, m’imprimons que si nécessaire » …



Si on doit respecter la règle, on doit imprimer une attestation à chaque sortie…



Exemple : Entre autres : On est autorisé dans la limite d’une heure quotidienne d’exercer une activité physique individuelle dans un rayon d’un kilomètre en indiquant : la date, l’heure. Soit. OK !



Le lendemain toujours en respectant le même horaire, il faut imprimer un nouveau document, cela juste pour changer la date*, le motif ne change pas…ni l’heure.



Faut imprimer/utiliser 30/31 feuilles de papier / mois ?.



Quelle économie me direz-vous ? …



Ne serait-il pas opportun – pour nos gouvernants, nos décideurs - d’accepter qu’on modifie – qu’on change uniquement la date… et qu’on utilise le même document. Si même motif, même heure. Quelle économie ferait-on ?



(Pour l’heure, d’accord qu’on ne le modifie pas…y pourrait y avoir tricherie et abus ?)



Nos décideurs ont-ils pensé à cela ?



Que ces quelques mots soient lus par ceux qui peuvent prendre une décision ou à tout le moins faire remonter l’information pour une modification des règles, une compréhension…



*) D’autant que nous n’avons pas le droit de mettre ces informations au crayon papier



PS : pour les autres motifs…on ne le fait pas quotidiennement



Expédit Lu 313 fois







Dans la même rubrique : < > Enorme : 3,283 millions d’Américains au Chômage en un mois ! Dérèglement climatique : Dans la forêt on n'a jamais trop chaud