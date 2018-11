Courrier des lecteurs Mes chers gilets jaunes, rendez-moi ma vie

Mes chers gilets jaunes, rendez moi ma vie, rendez moi mon île, rendez moi mon libre arbitre.



Le temps de guerre est fini, place plutôt au soleil, à la préparation de Noël et aux sourires au coin des lèvres...



Par pitié laissez nous apprécier cette période tant aimée de l’année...



Être privé de cette saveur particulière, de cette odeur unique et de tous ces acteurs qui font que ces moments précieux sont un réel bonheur, font de vous, mes chers gilets jaunes les ennemis de nos envies.



Laissez nous vivre ces instants pleins de baumes au cœur qui nous regonflent à bloc pour l’année qui arrive,



Cessez de prendre en otage les pauvres réunionnais qui n’ont qu’une hâte de préparer le 24....



Un appel au secours poétique d’une réunionnaise excédée par ce mouvement ... ! Valérie Prugnières Lu 72 fois





Dans la même rubrique : < > Lettre au préfet Dialogue Réunionnais, allons plus devant ensemble !