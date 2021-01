Courrier des lecteurs Merde in France (ou cacaboum). Jacques Dutronc visionnaire ?

Par Alain Nivet - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 16:42 | Lu 156 fois

Cette chanson date de 1984, et pourtant elle est encore d'actualité.

Tout y est dit sur la situation sanitaire actuelle de la France.

Je ne reviendrai pas sur la gestion catastrophique de la crise COVID. Nous la connaissons tous .

Macron, au troisième acte, de cette pièce gouvernementale foireuse, brûle ses dernières cartouches.

La campagne vaccinale démarre ti lamp, ti lamp, au gré des livraisons de frigos "espéciaux", livrés en missouk, dès fois qu'on voudrait les voler, et de l'approvisionnement en vaccins.......Cela tient de l'Arlésienne : "Brigitte, ne vois-tu rien venir "?

Comme l'aurait dit Bigard : "on n'est pas dans la merde " !

Alors, du chapeau de notre apprenti magicien, sort une idée de génie pour encourager une majorité sceptique, à se faire vacciner :

On va créer un commission (pour rappel, en France on crée une commission pour évacuer des problèmes dont on n'a pas la solution), de 35 citoyens tirés au sort (sur quelle base?) chargés de surveiller la campagne de vaccination ! ! ! 35 citoyens qui représentent 65 millions de français ......Pas représentatif ! Et puis, quid de l'Assemblée Nationale , dont le rôle est justement, de représenter les citoyens ?

Nous sommes là dans le ridicule et le désolant.

Dernière remarque, et qui a son pesant de profiteroles : où est le Conseil Scientifique et de Défense ?

Il y a anguille dans le vouve, et comme aurait dit Anne Roumanoff : " On ne nous dit pas tout" !



Mais jusqu'où va-t-il aller ?



Alain NIVET