Courrier des lecteurs Merde in France !

Par Alain Nivet - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 16:55

Certes, le titre peut paraître un peu trivial, mais ce titre apparaît dans le prochain spectacle des Dutronc père et fils. En effet ils partent pour une grande tournée en France, en Suisse, et en Belgique ......un régal ! Effet du hasard ou pas, ce titre résume bien la situation de notre pays, à la suite du premier tour des Présidentielles. je ne vous ferai pas l'affront de copier les paroles, vous les trouverez sur GOOGLE. On aura tout vu ! Un Président sortant à la peine, allant mendier les voix de la Gauche. Une Marine Le Pen en pleine forme se préparant au débat final . Un Mélenchon hyper déçu, et conscient que c'est son dernier combat. Un Zemmour qui a fait un parcours fabuleux ... Et puis il y a les autres....sous la barre des 5% . Pécresse en recherche de financements pour rembourser ses frais de campagne, et qui a réussi , avec l'incompétence de son parti, à le ranger aux oubliettes. Lassalle, dont j'aime bien le bon sens paysan Roussel, le dernier des communistes. Dupont-Aignan,dont j'aime les idées mais qui manque de charisme. Hidalgo, qui ridiculise ce qui reste du PS. Poutou, ancien chomiste, et qui redevient chomiste (Coluche). Arthaud, la madone des ouvriers qui n'arrive pas à s'imposer.. Mais j'ai gardé le fin du fin pour Jadot ! Entendu ce midi d'une de ses proches :" Nous devons faire barrage à la Droite, majoritaire dans ce pays" ! Elle est pas belle celle là ? Si la Droite est majoritaire, c'est l'expression du peuple ! Alors, en démocratie, ça se respecte ! Cacapoum !