Météo Mercredi: un peu d'humidité ce matin sur l'Est, belle journée sur les plages

L'animation satellite (7h45) montre bien les entrées maritimes s'échouant sur les côtes Est. Cliquez si nécessaire. Prévisions pour le mercredi 19 Février Vent de Sud-Est, temps idéal sur les plages , dans les cirques et au Maïdo ce matin.



➡️ Ce matin des nuages voyagent entre Saint Jo et Sainte Marie et sur les pentes orientales du volcan. Des averses sont observées vers Sainte Rose, Saint Jo/Saint Philippe , quelques ondées mouillent les jardins aussi vers Saint André et les hauteurs de Sainte Suzanne et Sainte Marie.

Le sommet du volcan n'est pas totalement dégagé mais les éclaircies dominent. Excellentes conditions ce matin au Maïdo.

L'Ouest, le Sud et le Nord prennent un bon bain de soleil.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.

Les éclaircies se font plus larges sur la côte Est Nord-Est.



➡️ L'après-midi le soleil n'abandonne pas nos sommets au dessus de 2000m.

Les nuages sont eux davantage concentrés sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest où quelques averses bienvenues sont possibles.

Ailleurs les chances de pluie demeurent faibles. De belles éclaircies persistent sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est.



🎏 Les rafales de Sud-Est de 50 à 55km/h sont ressenties le matin sur le littoral Nord et Sud Sud-Ouest.

L'après-midi l'alizé est davantage remarqué entre Saint Pierre et Saint Leu. Le vent a tendance à faiblir sur le Nord.



🌊 La mer est agitée au vent et faiblement houleuse sur les côtes Est et Sud-Est en raison de la présence d'une houle résiduelle engendrée par GABEKILE.

En revanche les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont parfois légèrement inférieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h11 le 20 -- Coucher du soleil : 18h52 le 19



5h: températures relevées sous abri par les stations de Météo France: ni trop fraîches ni trop chaudes. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Analyse de la situation de surface ce matin: l'alizé modéré persiste sur les Iles Soeurs.



Alizé sur les Iles Soeurs alors que la circulation résiduelle de FRANCISCO(13S) est encore décelable sur le Canal de Mozambique. PATRICK HOAREAU Lu 75 fois







