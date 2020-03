A la Une ... Mercredi: temps instable et lourd avec des averses localement modérées à fortes l'après-midi

Après-midi humide: la moitié Ouest est la plus exposée. Débordements possibles ou probables sur le littoral notamment vers la Grande Chaloupe. Prévisions pour la nuit du 02 au 03 Mars



➡️ En début de soirée les dernières averses de l'après-midi s'estompent. Mais un risque pluvieux existe pour le Sud et l'Est en allant de Saint Jo voire Saint Pierre à Saint Benoit/Saint André en passant par Sainte Rose.



Ailleurs la nuit est calme et ciel peu nuageux à étoilé.



🎏 Le vent faiblit pendant la nuit et les brises dominent.



🌊 La mer agitée sur les côtes Ouest et Sud où la houle de Sud-Ouest persiste.



🌡️ Les températures minimales sont douces et supérieures aux normales notamment dans l'intérieur et dans les hauts.





Prévisions pour le mercredi 03 Mars



Mercredi après-midi: taux d'humidité de 90% et plus dans l'intérieur et les hauts avec des débordements sur le littoral Nord-Ouest. Avec ce fort taux d'humidité la moiteur de l'air ambiant sera palpable. Temps instable et lourd avec des averses localement modérées à fortes l'après-midi.



➡️ En début de matinée des nuages porteurs d'averses transitent au large des côtes Est et peuvent toucher terre et arroser la frange littorale entre Saint Philippe et Sainte Marie. Des averses sur les pentes adjacentes sont également possibles.

A l'Ouest de cette ligne le soleil est moins mis à mal.



En cours de matinée le gris gagne assez rapidement du terrain dans l'intérieur et sur les pentes. Ds averses localisées éclatent déjà dans les hauts.



➡️ L'après-midi les nuages sont en position de force. Les précipitations dans les hauts de l'Ouest sont modérées voire localement soutenues. Elles atteignent le littoral par débordement notamment vers la Grande Chaloupe ou la Possession et le Port.

Le risque pluvieux est plus faible sur les régions Est et Nord-Est.



🎏 Le vent de Sud-Est flashe autour de 50km/h sur le littoral Nord-Est et Sud-Ouest.

Le vent de Sud rentre en fin de matinée sur les plages de l'Ouest comme la veille.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud avec la persistance de la petite houle de Sud-Ouest.

La température du lagon est voisine de 28 à 29°.



🌡️ Les températures maximales légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



Lever du soleil : 06h16 le 04 -- Coucher du soleil : 18h42 le 04



La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1007.2 hectoPascals.

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France. Au dessus des normales dans le Nord et l'Ouest et dans l'intérieur. On note 27° à la PDPalmistes, 28° à Cilaos et près de 25° à Bourg Murât.



Analyse de la situation de surface mardi après-midi. La zone de basses pressions(L) au Nord des îles soeurs est progressivement repoussée vers le Nord par l'anticyclone(H) qui arrive sur la zone au Sud de Madagascar.

