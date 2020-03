A la Une .. Mercredi: quelques bonnes averses de saison cet après-midi

Après l'épisode pluvieux des dernières heures des nuages accrochent encore localement les régions Est et l'intérieur mais les conditions sont moins humides. Il fait beau sur la moitié Ouest avant le développement des nuages sur les reliefs en matinée qui produisent des averses cet après-midi. Moins humide en journée sur la moitié Est. Des averses cet après-midi sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest



➡️ En début de matinée: après l'épisode pluvieux de la seconde partie de la nuit, voir relevés plus bas, le temps est moins humide sur la moitié Est même . Toutefois les hauts de l'Est, Salazie, les Plaines conservent un risque d'averses. Le ciel est souvent bien encombré au volcan.

A l'Ouest de ces régions les éclaircies dominent largement. Bonnes conditions sur les plages.



➡️ Cet après-midi le gris a pris d'assaut les hauts de la moitié Ouest. Des averses localement modérées sont relevées sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest . Elles peuvent finir leur course sur le littoral.

Sur la moitié Est, à l'exception de la région de Sainte Rose et du volcan, les conditions restent temporairement moins humides avant l'arrivée de nouvelles périodes pluvieuses au cours de la soirée et de la nuit de mercredi à jeudi.



🎏 L'alizé produit encore des accélérations qui peuvent flasher à 70km/h vers Pierrefonds. Sur le Nord les vitesses sont proches de 55/60km/h vers Gillot alors que le vent rentre aussi vers la Grande Chaloupe.



🌊 La mer est forte sur les côtes Sud et Est et agitée sur les côtes Nord. La houle générée par les alizés atteint un maximum de 3m.

Mais elle est peu agitée de la Possession aux plages de l'Ouest. Notez que les filets de protection autorisant la baignade sont installés ce matin aux Roches Noires.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont proches voire légèrement supérieures aux normales de saison . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h18 le 12 -- Coucher du soleil : 18h36 le 11



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30/31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 24

5heures: cumuls de pluie sur une durée de 3heures rapportés par les stations de Météo France: l'épisode pluvieux de la seconde partie de la nuit a été court mais assez marqué localement comme à Cilaos, les Plaines, le volcan et Salazie. Notez que les pluies ont même touché la Saline.



Cumuls de pluie en 24h dans les stations de Météo France. Seule celle du Port affiche néant.

Analyse de la situation de surface ce matin. La situation a peu évolué en 24heures. La zone perturbée 91S évolue peu dans la région de Tromelin.

