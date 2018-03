Revue de presse Mercredi 4 janvier 2012 Le Jir titre en Une sur "LE" procès de l'année 2011 : celui de Juliano Verbard. Le 6 avril 2011, le gourou était jugé pour l'enlèvement du petit Alexandre. "Trois semaines d’audience, seize accusés membres d’une secte, quatorze avocats aux personnalités sulfureuses, des mesures de sécurité exceptionnelles", commente le journal. L'actualité judiciaire de 2011 a aussi été marquée par la condamnation de six hommes pour des faits de coups mortels, tentative ou homicide volontaire et enfin pour assassinat sur leurs concubines. Des hommes qui ont tous un profil identique : une violence et une jalousie extrême qui les a poussés à commettre l'irréparable.

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur la diffusion, ce soir, sur Réunion 1ère, du film "Les années lumière". Le long-métrage de Gérald Reiser et Alexandre Boutié propose, durant 52 minutes de voyager dans La Réunion d'hier et d'aujourd'hui. Un siècle d'histoire racontée par l'historien Daniel Vaxelaire.

FAITS DIVERS



"La pré-plainte en ligne bientôt élargie à La Réunion", titre le Jir. Les plaintes pour des délits concernant des biens (vols, escroqueries, dégradations...) pourront bientôt faire l’objet de pré-plaintes en ligne. Le dispositif visant à simplifier les tâches réalisées par les forces de l'ordre, devrait être très prochainement élargie à l'ensemble des départements français parmi lesquels La Réunion. La victime ou son représentant légal pourra effectuer une "déclaration en ligne" et ensuite décrocher un rendez-vous auprès d'un service de la police ou d'une unité de la gendarmerie de son choix pour déposer et signer sa plainte.



"Les jurés populaires, une fausse bonne idée ?", questionne le Quotidien. Le système des jurés populaires en audience correctionnelle est expérimenté depuis hier en métropole, dans les juridictions de Dijon et de Toulouse. Le système pourrait être généralisé d'ici deux ans s'il réussit à faire ses preuves. En métropole comme à La Réunion, les magistrats ne voient pas l'intérêt d'une telle réforme.



ECONOMIE



"La crise bouscule les constructeurs", titre le Quotidien. 26.000 véhicules ont été immatriculés en 2011 à La Réunion, soit 6% de plus qu'en 2010. Après deux ans de crise, le marché a quelque peu remonté la pente. Une reprise que les constructeurs relativisent : la croissance du marché est inégale selon les marques et montre déjà des signes d'essoufflement. Le secteur automobile n'est donc pas à l'abri d'une rechute en 2012.



Le Quotidien qui poursuit par ailleurs sa Rétro 2011. "Réformes encore, doutes toujours", titre le journal qui se penche aujourd'hui sur le lot de réformes dans l'éducation qui a accompagné l'année 2011. Installation du socle commun, notation des enseignants, lycée des métiers... les mesures se succèdent au grand dam des enseignants qui dénoncent toujours la baisse des effectifs.



SOCIÉTÉ



Les deux journaux s'intéressent à la 26e édition de Miel Vert. Du 6 au 15 janvier, la Plaine-des-Cafres se transforme en ferme géante. La manifestation sera composée de trois volets : des plateaux artistiques, une fête foraine et un volet agricole. Près de 200.000 visiteurs sont attendus. Nouveautés cette année : une vente aux enchères de chevaux et un concours de moutons seront organisés.



"Prothèses PIP: 136 femmes implantées à la Réunion", titre le Jir. Un numéro de renseignement sur les implants PIP a été mis en place lundi par l'Agence régionale de santé et près d'une trentaine d'appels a déjà été recueillie. A la Réunion, 136 personnes ont été opérées depuis 2002 avec ces prothèses au cœur du scandale. En métropole, 20 cas de cancers ont été signalés chez des porteuses de prothèses PIP, sans qu'un lien de causalité ne soit formellement établi pour le moment entre la maladie et les prothèses. Prothèse qui contient un gel non conforme au pouvoir irritant avec un risque élevé de rupture.



