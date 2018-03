Revue de presse Mercredi 28 Novembre 2012 Le Jir fait sa Une ce mercredi sur le crash d'un avion assurant le vol Moroni-Anjouan, au large de la Grande Comore, hier. On parle de véritable miracle : Les 25 passagers, dont trois Français, et les quatre membres d'équipage ont été secourus sains et saufs. L'appareil a dû faire un amerrissage forcé peu après son décollage de Moroni, suite à un problème moteur. L'avion s'est abîmé en mer à proximité des côtes. Certains passagers ont pu rejoindre le rivage à la nage.



Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur le retour au pays de Lucie Ignace. La championne du monde de karaté a été accueillie par une foule de supporters, hier, à son arrivée à l'aéroport. La Sainte-Rosienne a confié vouloir "se reposer" et "se vider" la tête, avant d'attaquer l'entraînement pour l'open de Paris de janvier prochain.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : 500 kg de poisson et de viande avariés et impropres à la consommation ont été saisis dans un restaurant dionysien. Le restaurant le Bangkok, situé au centre-ville, restera fermé, le temps de la remise en conformité de l'établissement. L'opération fait suite à une enquête menée par la brigade nautique de la gendarmerie qui est intervenue avec la direction des services vétérinaires. Ces denrées alimentaires étaient conservées dans des conditions d'hygiène qui ne correspondent à la réglementation en vigueur. Des insectes ont également été retrouvés sur ces aliments.



Le Jir et le Quotidien reviennent sur l'acquittement de Claude Fulmart. Dix ans de réclusion était requis contre l'homme accusé d'avoir violé une jeune femme lors d'une soirée alcoolisée. Claude Fulmart a été considéré comme un "collectionneur de filles" mais pas un violeur. Un verdict qui a surpris beaucoup de monde, dont l'accusé lui même et ses avocats. La victime, elle était anéantie.



Les deux quotidiens nous parlent de ce cambriolage survenu, hier matin, dans la rue Adénor-Payet à Petite-Île. Alors que le propriétaire était absent, plusieurs individus se sont introduits dans la maison en forçant le portail à l’aide d’une voiture. Ils ont dérobé un coffre-fort et un 4x4. Le préjudice atteint plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.



ÉCONOMIE



"Air Austral supprime un tiers de sa dette", titre le Quotidien. l'information est également visible dans le Jir : Le Boeing 777 200LR d'Air Austral a trouvé preneur. L'appareil resté coincé sur le tarmac de Seattle a été vendu au gouvernement irakien. Une transaction qui va permettre à la compagnie de rembourser une partie de sa dette.



SOCIÉTÉ



"50.000 salariés appelés à voter", titre le Quotidien qui s'intéresse à l'élection des syndicats. Pour la première fois, et jusqu'au 12 décembre, les salariés des très petites entreprises sont appelés à voter pour leurs représentants. Le scrutin permettra de mesurer l'audience des organisations en lice. Il n'apportera pas grand chose aux électeurs eux-mêmes et un fort taux d'abstention est attendu, nous dit le journal.



Le Jir se penche sur les formations paramédicales. "Les formations paramédicales toujours aussi cotées malgré la baisse des débouchés", titre le journal. Deux journées portes ouvertes aux jeunes intéressés par ces professions seront organisées. La première a eu lieu hier, dans les locaux de l’Institut d’études de santé saint-pierrois. Aide-soignant, infirmier, masseur-kinésithérapeute... Le journal propose un focus sur les formations disponibles au CHU de La Réunion. Mercredi 28 Novembre 2012.mp3 (6.57 Mo)



