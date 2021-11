Mercredi 24 novembre : une journée consacrée à l’Économie Sociale et Solidaire à Saint-Paul !

Dès 8h30, rendez-vous sur la place du marché forain du front de mer pour découvrir les stands des associations, coopératives ou encore des entreprises œuvrant dans les différents domaines liés à l’ESS. Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire est un temps annuel se déroulant au mois de novembre qui donne l’opportunité de découvrir l’ESS et de comprendre ce que cette forme d’économie peut apporter à notre société en pleine transition. C’est à travers de nombreuses manifestations organisées par les acteurs et actrices de l’Économie Sociale et Solidaire que le mois de l’ESS prend vie. À Saint-Paul cette journée de découverte de l’ESS prendra donc la forme d’un village de découverte des acteurs de l’ESS, des partenaires et des structures d’accompagnement des parcours professionnels, cela dans le but de présenter l’ESS à celles et ceux qui le souhaitent.