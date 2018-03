Revue de presse Mercredi 23 septembre C'est le conflit qui oppose Tamoil aux gérants de station qui fait la Une du JIR ce matin. "Les hausses sont inévitables" titre le journal. "La résolution du conflit chez Tamoil ne règle pas la question du prix des carburants."

Le Quotidien ouvre avec une photo de Lilian Thuram, invité de la Maison des Civilisations, et titre "Combattre le racisme par l'éducation".

ECONOMIE



Hier, ce ne sont pas moins de deux réunions qui se sont tenues afin de régler le conflit Tamoil-gérants. La direction a finalement décidé de ne pas toucher aux marges des détaillants, la question des prix reste en suspend. L'ensemble des stations est donc ouvert aujourd'hui. A lire en page 13 du JIR et en page 15 du Quotidien. A retrouver également en vidéo sur Zinfos.



Présentation officielle du livre d'Eric Magamootoo et de son fils Julien hier. Un livre qui se veut dénonciateur du modèle réunionnais actuel tant en politique qu'en économie. Dans cet ouvrage, les auteurs critiquent mais proposent le changement au travers d'un nouveau schéma qui apporterait selon eux, "le plein emploi." Un article à retrouvez ce matin sur Zinfos et dans la presse du jour.



SOCIAL



Dans son édition d'hier, le Quotidien proposait en Une le témoignage d'un salarié réunionnais d'Orange qui se disait victime de harcèlement depuis 2005. Aujourd'hui, la direction d'Orange donne la réplique et affirme "traiter aujourd'hui ce dossier dans le respect des règles". A lire en page 12.



Dans le conflit opposant l'ARAST au Conseil général, une réunion décisive se tiendra aujourd'hui. Pour que les 1.200 employés actuels conservent leur travail, il faudrait que le Conseil général mette la main à la poche: "Trois millions d'euros jusqu'au 31 décembre afin de travailler à un plan de sortie". Pages 14 et 15 du JIR et page 12 du Quotidien.



SOCIÉTÉ



Hier, commerçants et riverains de saint-Paul étaient mobilisés contre la montée de violence. Ils étaient une centaine à se réunir à 11h, rue Leconte de Lisle, pour se rendre devant la sous-préfecture de Saint-Paul. Le mot d'ordre dans les rangs de la manifestation : "les impôts c'est bien, la sécurité c'est mieux!". Un slogan tout trouvé puisque l'association des commerçants réclame un poste de gendarmerie en ville de Saint-Paul. Article à retrouvez sur Zinfos et dans la presse du jour.



"Trois colonels au lieu de deux: qui doit partir?" titre le JIR en page 8. "Il y a un colonel de trop" titre quant à lui le Quotidien en page 7. Selon la classification en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours est classé en deuxième catégorie et ne devrait donc avoir que deux colonels. Une situation que dénonce le syndicat force-ouvrière-pompiers qui demande la suppression d'un poste au travers d'une lettre adressée à Nassimah Dindar.



POLITIQUE



Jean-Jacques Vlody (PS) contre Michel Fontaine à Saint-Pierre lors des municipales de 2014 ? La question est posée par Zinfos ce matin. Contre quel candidat de l’UMP, Didier Robert au Tampon ou Michel Fontaine à Saint-Pierre, Jean-Jacques Vlody sera-t-il concurrent lors de l’élection municipale de 2014 ? La réponse pourrait intervenir d’ici la fin de l’année.



La secrétaire nationale des Verts Cécile Duflot est actuellement sur notre île. Elle est venue soutenir les écologistes réunionnais aux élections partielles. Retrouvez son programme sur Zinfos et deux articles dans la presse du jour.



CULTURE



Davy Sicard a été sacré meilleur artiste de l'année aux Trophés des Arts Afro-Caribéen. Nominé en même temps que Baster, Ziskakan et Meddy Gerville, il a finalement été le seul chanteur-musicien réunionnais à repartir avec un trophée. Pour tous, c'est la forte présence d'artistes locaux, preuve de la qualité de "la culture péï", qui comptait.

Hier, ce ne sont pas moins de deux réunions qui se sont tenues afin de régler le conflit Tamoil-gérants. La direction a finalement décidé de ne pas toucher aux marges des détaillants, la question des prix reste en suspend. L'ensemble des stations est donc ouvert aujourd'hui. A lire en page 13 du JIR et en page 15 du Quotidien. A retrouver également en vidéo sur Zinfos.Présentation officielle du livre d'Eric Magamootoo et de son fils Julien hier. Un livre qui se veut dénonciateur du modèle réunionnais actuel tant en politique qu'en économie. Dans cet ouvrage, les auteurs critiquent mais proposent le changement au travers d'un nouveau schéma qui apporterait selon eux, "le plein emploi." Un article à retrouvez ce matin sur Zinfos et dans la presse du jour.Dans son édition d'hier, le Quotidien proposait en Une le témoignage d'un salarié réunionnais d'Orange qui se disait victime de harcèlement depuis 2005. Aujourd'hui, la direction d'Orange donne la réplique et affirme "traiter aujourd'hui ce dossier dans le respect des règles". A lire en page 12.Dans le conflit opposant l'ARAST au Conseil général, une réunion décisive se tiendra aujourd'hui. Pour que les 1.200 employés actuels conservent leur travail, il faudrait que le Conseil général mette la main à la poche: "Trois millions d'euros jusqu'au 31 décembre afin de travailler à un plan de sortie". Pages 14 et 15 du JIR et page 12 du Quotidien.Hier, commerçants et riverains de saint-Paul étaient mobilisés contre la montée de violence. Ils étaient une centaine à se réunir à 11h, rue Leconte de Lisle, pour se rendre devant la sous-préfecture de Saint-Paul. Le mot d'ordre dans les rangs de la manifestation : "les impôts c'est bien, la sécurité c'est mieux!". Un slogan tout trouvé puisque l'association des commerçants réclame un poste de gendarmerie en ville de Saint-Paul. Article à retrouvez sur Zinfos et dans la presse du jour."Trois colonels au lieu de deux: qui doit partir?" titre le JIR en page 8. "Il y a un colonel de trop" titre quant à lui le Quotidien en page 7. Selon la classification en vigueur, le Service départemental d'incendie et de secours est classé en deuxième catégorie et ne devrait donc avoir que deux colonels. Une situation que dénonce le syndicat force-ouvrière-pompiers qui demande la suppression d'un poste au travers d'une lettre adressée à Nassimah Dindar.Jean-Jacques Vlody (PS) contre Michel Fontaine à Saint-Pierre lors des municipales de 2014 ? La question est posée par Zinfos ce matin. Contre quel candidat de l’UMP, Didier Robert au Tampon ou Michel Fontaine à Saint-Pierre, Jean-Jacques Vlody sera-t-il concurrent lors de l’élection municipale de 2014 ? La réponse pourrait intervenir d’ici la fin de l’année.La secrétaire nationale des Verts Cécile Duflot est actuellement sur notre île. Elle est venue soutenir les écologistes réunionnais aux élections partielles. Retrouvez son programme sur Zinfos et deux articles dans la presse du jour.Davy Sicard a été sacré meilleur artiste de l'année aux Trophés des Arts Afro-Caribéen. Nominé en même temps que Baster, Ziskakan et Meddy Gerville, il a finalement été le seul chanteur-musicien réunionnais à repartir avec un trophée. Pour tous, c'est la forte présence d'artistes locaux, preuve de la qualité de "la culture péï", qui comptait. mercredi 23 septembre.mp3 (3.63 Mo)



mercredi 23 septembre.mp3 Audrey Caldone Lu 623 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018