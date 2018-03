Revue de presse Mercredi 22 Aout 2012 "Sinama-Pongolle trop "noir" pour la Roumanie", titre en Une le Jir. Le Saint-Lousien a été refusé par le Steaua Bucarest à cause de sa couleur de peau. Gigi Becali, le président du club roumain s'est forgé une réputation de raciste et d'homophobe. Sinama-Pongolle cherche un nouveau point de chute. "Il n'ira pas en Roumanie, et c'est tant mieux", nous dit le journal.



Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur le rush sur le logement étudiant. La rentrée universitaire approche et les demandes de logements étudiants continuent d'affluer. Le logement est la première source de dépense des étudiants. Le journal a suivi le parcours de Mathieu, 17 ans. Le jeune étudiant s'est installé dans une chambre universitaire de la cité Hippolyte Foucque.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par le Jir et le Quotidien : l'homme interpellé dimanche a été condamné à un an de prison ferme pour avoir volontairement déclenché une douzaine d’incendies, dans trois communes du Sud, le week-end dernier. L'incendiaire a expliqué avoir agi sous le coup de "pensées négatives". L'homme écope également d'une obligation de soins.



L'enquête sur le meurtre d'André Sibalo se poursuit. Les investigations s'orientent désormais vers le milieu SDF, nous disent les deux journaux. L'homme de 59 ans avait été retrouvé carbonisé dans la nuit de vendredi, dans un squat du boulevard Lancastel. L'autopsie a révélé que la victime avait été violemment frappée au crâne et aux côtes.



Le Jir et le Quotidien reviennent sur la condamnation de Arnaud Ritter. Le Lyonnais comparaissait hier, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir provoqué sur la route du Littoral un suraccident le 13 mars 2011. L'homme roulait avec près de deux grammes d’alcool par litre de sang. Sa victime est dans le coma depuis l'accident. Il a été condamné à 2 ans de prison dont six ferme et à l’annulation de son permis.



ÉCONOMIE



Les deux journaux s'intéressent au dossier carburants. "Gel des prix : la Réunion devrait être incluse dans le dispositif national", titre le Jir. "La patate chaude pour l'Etat", titre de son côté le Quotidien. La flambée des tarifs à la pompe prévue pour le 1er septembre oblige à faire vite. Les mesures annoncées par le gouvernement pour le gel des prix à l'échelle nationale devraient commencer à être mises en place dès la semaine prochaine. La Réunion et les autres Dom devraient être inclus au dispositif.



le Jir propose l'interview de Bernard Siriex. Le nouveau président de la FRBTP dresse un bilan sombre de la conjoncture et pointe la baisse des commandes des collectivités locales. Une baisse qui s'explique par le manque de financements. L'activité a encore chuté en 2012. La fin de l'année devrait se terminer dans le rouge.



SOCIÉTÉ



"Sea Sheperd attaque le préfet", titre le Quotidien. "Chasse aux requins: des écologistes attaquent l’État", titre quant à lui le Jir. Sea Shepherd et l'Association citoyenne de Saint-Pierre ont décidé d'attaquer devant le tribunal administratif l'arrêté de la préfecture autorisant la pêche aux requins. Le texte est jugé illégal. Les deux associations réclament par ailleurs que les opérations de pêches soient suspendues. Mercredi 22 Août 2012.mp3 (6.73 Mo)



Mercredi 22 Août 2012.mp3 Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 937 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 mars 2018