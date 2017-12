Mercredi 20 décembre 2017, jour férié : les collectes de déchets de la semaine sont décalées au lendemain

Pour toute information complémentaire, le 0800 605 605* est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 16h (*appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion).

Le TCO informe les habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, que le mercredi 20 décembre 2017 étant un jour férié, il n’y aura pas de collecte de déchets ce jour-là.Sont concernés : les emballages recyclables (bacs jaunes), les ordures ménagères (bacs bleus ou verts), les déchets végétaux et les encombrants.Toutes les collectes de la semaine seront décalées d’une journée : les collectes habituellement assurées le mercredi seront reportées au jeudi, celles du jeudi au vendredi et ainsi de suite jusqu’au samedi 23 décembre 2017.