Revue de presse Mercredi 2 juin 2010 Des Unes similaires pour les deux journaux ce matin. Le Jir et le Quotidien reviennent sur l'arrivée des Bleus dans l'île hier matin. Les supporteurs sont venus nombreux pour accueillir l'équipe de France de football. Une équipe avec des joueurs disponibles qui n'ont pas hésité à accepter un petit bain de foule avant de prendre la route pour l'hôtel Palm à Petite-Ile. Les joueurs ont pu goûter à la fraîcheur des Hauts l'après-midi, lors d'une ballade en VTT. Cette fois, ni accolades, ni autographes, si les Bleus sont là, c'est avant tout pour se préparer.

FAITS DIVERS



André Bègue, le pilote d'hélicoptère décédé lundi dans le crash de son appareil, a été enterré hier à la Nouvelle. Son passager Lucas Damour sera inhumé cet après-midi. Mafate et Salazie pleurent la disparition des deux hommes. Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes de l'accident.



Jacky Hoareau a été écroué pour meurtre. L'homme a reconnu lors de son audition avoir poignardé à mort sa femme Marie-Béatrice. Il a été mis en examen hier après-midi, puis placé en détention provisoire. Des expertises psychologiques et psychiatriques permettront de déterminer la responsabilité de l'homme de 33 ans.



ÉCONOMIE



"Ce que Tereos va vendre", titre le Quotidien", "Sucre : Tereos veut accroître la production réunionnaise", titre quant à lui le Jir. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert lundi, pour le rachat de Quartier Français par Tereos. Le groupe possédera la totalité du sucre local. Tereos entend bien augmenter sa production pour atteindre les 300.000 tonnes du quota accordé par Bruxelles.



Le Jir interroge Pierre Vergès sur l'abandon du tram-train. Si Didier Robert ne s'exprimera que ce jeudi, le porte parole de l'Alliance et l'ancien vice-président chargé du projet, refuse que son camp porte le chapeau pour cet échec. "L'histoire jugera qui est responsable de cet immense gâchis", a-t-il déclaré.



POLITIQUE



"25 millions d'euros pour les logements", titre le Quotidien, "Huit millions d'euros en plus pour la rénovation de l'habitat", titre quant à lui le Jir. Lors de l'évaluation du dispositif d'amélioration de l'habitat hier au Département, le conseil général a débloqué un budget de 25 millions d'euros de crédits alloués à la rénovation de l'habitat. Une aide bienvenue pour le secteur du BTP après la manifestation de la semaine dernière. Les artisans seront en effet autorisés à effectuer les travaux d'amélioration.



SOCIÉTÉ



"La lutte s'organise", titre le Quotidien. Les habitants et commerçants de Pierrefonds se réunissent en association pour "défendre le bien-vivre de Pierrefonds". Les habitants du secteur sont victimes depuis six mois des mauvaises odeurs émanant de la station d'épuration. Environ 400 foyers seraient concernés. Les riverains n'en démordent pas : il faut remédier à ce problème.



"Aide et action au chevet d'Haïti", titre le Jir. L'antenne réunionnaise de "Aide et action" a déployé une opération de parrainage à Duparc. Plusieurs mois après le terrible séisme qui a frappé Haïti, la situation reste critique. Cette opération vise à financer un centre scolaire. Chaque parrain s'engage à verser 20 euros minimum par mois, une participation déductible des impôts. Mercredi 2 juin 2010.mp3 (4.7 Mo)



Mercredi 2 juin 2010.mp3 Amandine Dolphin Lu 1697 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018