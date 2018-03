Revue de presse Mercredi 18 mai 2016

Le Quotidien s’est rendu sur une carrière "marron" à Saint-Paul. Poussière, nuisances sonores, la préfecture exige des deux exploitants qu’ils régularisent leur situation."Déjà six mois d’illégalité" à la Une du journal.



Le JIR reprend en Une l’affaire des accusations d' harcèlement moral et sexuel d’une ancienne collaboratrice parlementaire en 2013 à l’encontre du député. "Thierry Robert dénonce un règlement de comptes" titre le journal qui à cette occasion a recueilli les témoignages de plusieurs femmes attachées parlementaires pour évoquer les relations entre les hommes et les femmes politiques à La Réunion.

Faits divers



Le JIR et le Quotidien indiquent que le conducteur du RAV 4 en cause dans le suraccident qui a couté la vie à Guillaume Leonette dans la nuit de dimanche à lundi, a été mis en examen pour homicide involontaire. Deux heures après l’accident il présentait 0,24 grammes d’alcool dans le sang, "un taux tout juste conventionnel et descendant", écrit le Quotidien.



Les policiers de Saint-Denis ont hier procédé à l’interpellation de quatre mineurs soupçonnés de cambriolages en série. Un individu est encore recherché. "Ados et déjà pros du cambriolage" écrit le JIR.



Marc Filaumart, "le faux agent EDF", devait comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Suite à un problème de santé, il ne s’est pas présenté mais a été tout de même condamné à 4 ans de prison ferme et à rembourser ses nombreuses victimes.

Société



Sixième manifestation contre la loi Travail à La Réunion. L'intersyndicale a défilé hier dans le chef lieu et dans le sud à Saint-Pierre. " Tien bon, nou larg pa" ont-ils notamment scandé.

